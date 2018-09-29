Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:10
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
11:31
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
08:27
Президент Хорватии: мне показалось, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов (2)
Президент Хорватии: мне показалось, что Путин в финале ЧМ-2018 чуть больше болел за хорватов (2)
Вчера, 23:50
Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей
Билет на гостевой матч против "Рубина" будет стоить для болельщиков "Крыльев Советов" 100 рублей
Вчера, 23:45
Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины
Леандро Паредес вызван в сборную Аргентины
Вчера, 23:00
Федор Чалов: как оценю шансы обыграть "Реал"? Верим в чудо (14)
Федор Чалов: как оценю шансы обыграть "Реал"? Верим в чудо (14)
Курбан Бердыев: даже не думаем о том, что шесть игроков "Крыльев" раньше играли в "Рубине"
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против "Крыльев Советов".
- В матче не смогут сыграть Цаллагов и Чико Флорес. Возвращение Джанаева ожидаем в 20-х числах октября, - сказал Бердыев. - Все остальные готовятся к игре.
- Навас не сыграл на Кубок. Это плановая замена?
- Да. Мы ждали отдохнуть Сесару. Он готовится к игре в понедельник.
- Что можете сказать о сопернике?
- У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.
- То, что шесть игроков самарской команды в разное время играли в Казани, может стать каким-то фактором для соперника?
- Мы об этом вообще не думаем.
- Вы были очень недовольны игрой в Туле...
- Да. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки.
"Спорт-Экспресс"
- В матче не смогут сыграть Цаллагов и Чико Флорес. Возвращение Джанаева ожидаем в 20-х числах октября, - сказал Бердыев. - Все остальные готовятся к игре.
- Навас не сыграл на Кубок. Это плановая замена?
- Да. Мы ждали отдохнуть Сесару. Он готовится к игре в понедельник.
- Что можете сказать о сопернике?
- У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.
- То, что шесть игроков самарской команды в разное время играли в Казани, может стать каким-то фактором для соперника?
- Мы об этом вообще не думаем.
- Вы были очень недовольны игрой в Туле...
- Да. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.