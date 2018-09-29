Курбан Бердыев: даже не думаем о том, что шесть игроков "Крыльев" раньше играли в "Рубине"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу чемпионата России против "Крыльев Советов".- В матче не смогут сыграть Цаллагов и Чико Флорес. Возвращение Джанаева ожидаем в 20-х числах октября, - сказал Бердыев. - Все остальные готовятся к игре.- Да. Мы ждали отдохнуть Сесару. Он готовится к игре в понедельник.- У Тихонова хорошая команда. Они варьируют схемы: 4-5-1, 5-3-2. К таким командам всегда сложнее готовиться.- Мы об этом вообще не думаем.- Да. Начали играть, только после того, как счет стал 0:2. Но мы разобрали ошибки.