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"Уфа" - "Енисей": стали известны стартовые составы

"Уфа" и "Енисей" объявили составы на матч 9-го тура РПЛ.

"Уфа": Беленов - Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару - Безденежных, Карп, Тилль - Сысуев, Игбун.

"Енисей": Нестеренко - Гаджибеков, Дугалич, Кичин, Занев - Огуде, Семакин, Зотов - Комолов, Костюков, Комков.
Теги: Уфа Енисей
Сегодня, 15:42
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:50) #
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Енисей, отправь это недоразумение в ФНЛ!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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