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Молодежное первенство. "Краснодар" переиграл "Динамо"

"Краснодар" оказался сильнее "Динамо" в матче 9-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

9-й тур

"Краснодар" - "Динамо" (Москва) - 2:1 (2:1)

Голы: Петерсон, 17 (1:0). Пелих, 23 (2:0). Пухов, 43 (2:1).
Теги: Динамо Краснодар
Сегодня, 16:09
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