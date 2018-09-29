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Более 11 тысяч болельщиков посетили матч "Урал" - "Арсенал"

Как сообщает пресс-служба "Урала", сегодняшний матч в Екатеринбурге против "Арсенала" посетили 11217 зрителей.

Хозяева одержали волевую победу благодаря дублю Андрея Панюкова, не забивавшему в чемпионате России пять лет.
Теги: Урал Арсенал Тула Панюков
Сегодня, 16:20
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