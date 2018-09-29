Более 11 тысяч болельщиков посетили матч "Урал" - "Арсенал"

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Как сообщает пресс-служба "Урала", сегодняшний матч в Екатеринбурге против "Арсенала" посетили 11217 зрителей.
Хозяева одержали волевую победу благодаря дублю Андрея Панюкова, не забивавшему в чемпионате России пять лет.
Хозяева одержали волевую победу благодаря дублю Андрея Панюкова, не забивавшему в чемпионате России пять лет.
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