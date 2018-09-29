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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Моуринью раскритиковал арбитров после поражения его команды от "Вест Хэма"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 7-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (1:3).
"Быстрый пропущенный гол — не лучший способ начать игру. Там был офсайд, но лайнсмен не увидел его и совершил ошибку.
Что касается второго гола, мы знали, что у Андрея Ярмоленко хорошая левая нога, но недостаточно агрессивно мешали ему. Во втором тайме нам понадобилось некоторое время, мы здорово отреагировали, их голкипер совершил несколько хороших сейвов.
Третий гол убил наш настрой, потому что рефери не увидел нарушения правил, которое было за несколько секунд до этого. У нас оставалось 20 минут, чтобы попытаться изменить игру, но мы не смогли этого сделать, так как весь запал ушёл. Спасибо арбитру", - приводит слова Моуринью BBC.
BBC
"Быстрый пропущенный гол — не лучший способ начать игру. Там был офсайд, но лайнсмен не увидел его и совершил ошибку.
Что касается второго гола, мы знали, что у Андрея Ярмоленко хорошая левая нога, но недостаточно агрессивно мешали ему. Во втором тайме нам понадобилось некоторое время, мы здорово отреагировали, их голкипер совершил несколько хороших сейвов.
Третий гол убил наш настрой, потому что рефери не увидел нарушения правил, которое было за несколько секунд до этого. У нас оставалось 20 минут, чтобы попытаться изменить игру, но мы не смогли этого сделать, так как весь запал ушёл. Спасибо арбитру", - приводит слова Моуринью BBC.
BBC
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