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Сергей Ткачев посвятил забитый гол "Уралу" скончавшемуся отцу Горбатенко (фото)

Тульский "Арсенал" уступил "Уралу" в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).

Забивший первый гол в матче Сергей Ткачев выразил поддержку полузащитнику Игорю Горбатенко и почтил память его отца, который скончался перед матчем.

Сергей Ткачев посвятил забитый гол "Уралу" скончавшемуся отцу Горбатенко (фото)


Горбатенко пропускал эту игру.
Теги: Арсенал Тула Урал Горбатенко Ткачев
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