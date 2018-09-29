Сергей Ткачев посвятил забитый гол "Уралу" скончавшемуся отцу Горбатенко (фото)

Тульский "Арсенал" уступил "Уралу" в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).Забивший первый гол в матче Сергей Ткачев выразил поддержку полузащитнику Игорю Горбатенко и почтил память его отца, который скончался перед матчем.Горбатенко пропускал эту игру.