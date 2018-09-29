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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Ткачев посвятил забитый гол "Уралу" скончавшемуся отцу Горбатенко (фото)
Тульский "Арсенал" уступил "Уралу" в матче 9-го тура чемпионата России (1:2).
Забивший первый гол в матче Сергей Ткачев выразил поддержку полузащитнику Игорю Горбатенко и почтил память его отца, который скончался перед матчем.
Горбатенко пропускал эту игру.
Забивший первый гол в матче Сергей Ткачев выразил поддержку полузащитнику Игорю Горбатенко и почтил память его отца, который скончался перед матчем.
Горбатенко пропускал эту игру.
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