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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" – "Ахмат": Хеведес и Ан. Миранчук в старте
"Локомотив" и "Ахмат" объявили составы на предстоящий матч 9-го тура чемпионата России.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенге.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай.
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов.
"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенге.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай.
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