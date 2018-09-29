Новости партнеров

"Локомотив" – "Ахмат": Хеведес и Ан. Миранчук в старте

"Локомотив" и "Ахмат" объявили составы на предстоящий матч 9-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Идову, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Миронов.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Родолфо, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец, Исмаэл, Думбия, Мбенге.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Гащенков, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Балай.
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 18:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 18:19) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи. Будет нелегко.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.