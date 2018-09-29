Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
18:36
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
18:18
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
12:10
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
11:31
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
"Уфа" - "Енисей": хозяева одерживают волевую победу, перевернув игру во втором тайме
"Уфа" одерживает на своем поле волевую победу в матче 9-го тура РПЛ против "Енисея".
Чемпионат России
9-й тур
Уфа – Енисей 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 35 Костюков, 1:1 – 46 Кротов, 2:1 – 69 Игбоун.
"Уфа" – Беленов, Карп, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Сысуев (Алиев, 85), Йокич, Безденежных (Кротов, 30), Табидзе (Пауревич, 46), Игбоун.
"Енисей" – Нестеренко, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Кичин, Костюков, Комков (Гавазай, 46), Комолов, Огуде, Зотов, Семакин (Обрадович, 46).
Предупреждения: Сысуев (35), Костюков (47), Зотов (55), Огуде (57), Кротов (63), Комолов (77).
Чемпионат России
9-й тур
Уфа – Енисей 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 35 Костюков, 1:1 – 46 Кротов, 2:1 – 69 Игбоун.
"Уфа" – Беленов, Карп, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Сысуев (Алиев, 85), Йокич, Безденежных (Кротов, 30), Табидзе (Пауревич, 46), Игбоун.
"Енисей" – Нестеренко, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Кичин, Костюков, Комков (Гавазай, 46), Комолов, Огуде, Зотов, Семакин (Обрадович, 46).
Предупреждения: Сысуев (35), Костюков (47), Зотов (55), Огуде (57), Кротов (63), Комолов (77).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.