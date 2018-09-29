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"Уфа" - "Енисей": хозяева одерживают волевую победу, перевернув игру во втором тайме

"Уфа" одерживает на своем поле волевую победу в матче 9-го тура РПЛ против "Енисея".

Чемпионат России

9-й тур

Уфа – Енисей 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 35 Костюков, 1:1 – 46 Кротов, 2:1 – 69 Игбоун.

"Уфа" – Беленов, Карп, Неделчару, Пуцко, Живоглядов, Тилль, Сысуев (Алиев, 85), Йокич, Безденежных (Кротов, 30), Табидзе (Пауревич, 46), Игбоун.

"Енисей" – Нестеренко, Дугалич, Занев, Гаджибеков, Кичин, Костюков, Комков (Гавазай, 46), Комолов, Огуде, Зотов, Семакин (Обрадович, 46).

Предупреждения: Сысуев (35), Костюков (47), Зотов (55), Огуде (57), Кротов (63), Комолов (77).
Теги: УФА Енисей
Сегодня, 18:23
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(1)
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Краснодар»
..Уфа покрепче Енисея оказалась, хотя в принципе игра равная была
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Домой,пора домой ,в зону "Восток"...
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
2:1 – 69 Игбоун.

А Слай точно Игбоун?
Не Игбун?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 18:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Аленичев с Титовым как тренеры не принесут пользы.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (2)
online

Уфу с волевой победой!
Уфимцы и в 1 тайме давили,но только во
втором тайме реализовали преимущество.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: Jurij Рязань (Сегодня, 18:36) #
  • +3
  •  (3)

Похоже Аленичеву нужно завязывать с тренерством.
Регистрация: 11.07.2008 [жалоба]
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