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Сергей Томаров: не стал бы утверждать, что мы боремся за выживание - отрыв от середины небольшой

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров прокомментировал результат победного матча своей команды в матче 9-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1).

- Получилась очень сложная игра. После вылета из кубка у нас было не лучшее эмоциональное состояние. В равном первом тайме пропустили, но собрались и переломили ход очень тяжелой игры.

- Чем была вызвана замена Табидзе на Пауревича в перерыве?

- Нам нужно было перестроиться на игру в 4 защитника и начать цепляться за мяч впереди. Мы очень рисковали, потому что в игре с "Динамо" уже шли на подобные изменения и в итоге пропустили еще два. Тем не менее сегодня все сложилось удачно, и мы добыли победу.

- Насколько сильно влияет на выбор состава лимит на легионеров? Не планируете ли в будущем перейти на игру в четыре защитника, чтобы получить больше вариативности в игре в атаке?

- Лимит влияет на выбор стартового состава. Мы давно думаем об этой схеме. Она действительно добавит нам вариантов. Однако у нас не было времени наиграть эту расстановку.

- "Уфа" входила в сезон с амбициями играть в Лиге Европы. Сейчас уже октябрь - вы боретесь за выживание. Удар ли это по вашим личным амбициям и по настрою команды?

- Таблица еще не сформирована. Более пристально ее можно будет изучать к 12-14 турам. Отрыв от середины небольшой. Поэтому любая победа может подкинуть любую команду вверх. Так что я бы не стал делать таких далекоидущих выводов о борьбе за выживание.

Что касается личных амбиций. Я не отделяю себе от команды, и мы всегда ставили перед собой осязаемые цели, а именно победы в каждом последующем матче. Мы смотрим только вперед.

- Прокомментируйте характер травмы Игоря Безденежных?

- Очень обидная травма. Был неприятный стык. У Игоря что-то с голеностопом. Более подробный диагноз будет после медосмотра.

Передает корреспондент Rusfootball
Теги: Енисей УФА Томаров
Сегодня, 20:08
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