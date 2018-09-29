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"Локомотив" вырвал победу в концовке матча с "Ахматом"

Московский "Локомотив" смог победить "Ахмат" в заключительной встрече субботней программы 9-го тура РПЛ.

Чемпионат России

9-й тур

"Локомотив" – "Ахмат" 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 - 90+3 Жемалетдинов.

"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Эдер.

"Ахмат" – Городов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).

Предупреждения: Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Фернандеш (61), Исмаэл (62), Баринов (70).
Теги: Локомотив Ахмат
Сегодня, 20:53
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24
(1)
№24 Написал: soloz Россия (Сегодня, 21:32) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Купленная победа дрезинщиков cry СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ !!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№23 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Dock
Ну вот и локо начал набирать ход!!

Его уже давно имеют в анус, очнись.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№22 Написал: Паштет кубань (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Стратег
злой такой, как собака.

да он не злой , просто не достаток внимания и скорее всего жестокое обращение со стороны взрослых . расстройство детской травмы на лицо коллега ))))))))

Цитата: Dock
у вот и локо начал набирать ход!!

да капитан !!!


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из всех вещей , которые я когда либо терял , больше всего мне жаль рассудок.
Регистрация: 7.01.2010 [жалоба]
№21 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,
Ты себе этим болтом между своих булок проведи, а потом в рот себе засунь и наслаждайся, бот галимый!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
№20 Написал: Dock Москва (Сегодня, 21:11) #
  • -2
  •  (6)

Ну вот и локо начал набирать ход!!
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
№19 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:10) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Не боись дрезинщик, я на вас болт ложил

Да нет у тебя болта, если только маааленький винтик без резьбы, поэтому и злой такой, как собака.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№18 Написал: Бриг (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив стал раздувать пары, игроки стали приходить в норму.Дожали Ахмат...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№17 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:06) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Паштет
Цитата: СуперШтангист
Купленная победа дрезинщиков, увы, Ахмат поддался на доллары. Но, ничего, Шальке отпердолит по-полной деградантов-дрезинщиков.

))))))))))))) маме привет

Не боись дрезинщик, я на вас болт ложил, вы всё равно мимо еврокубков пролетите по итогам, просто поддерживаю градус))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№16 Написал: Паштет кубань (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Фонтанка
Смолова вообще не видно было, где он на поле прятался?

smile smile


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из всех вещей , которые я когда либо терял , больше всего мне жаль рассудок.
Регистрация: 7.01.2010 [жалоба]
№15 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Cмолов травмирован....Месяц играть не будет..

А он чё, раньше играл?


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№14 Написал: Паштет кубань (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: СуперШтангист
Купленная победа дрезинщиков, увы, Ахмат поддался на доллары. Но, ничего, Шальке отпердолит по-полной деградантов-дрезинщиков.

))))))))))))) маме привет


--------------------
из всех вещей , которые я когда либо терял , больше всего мне жаль рассудок.
Регистрация: 7.01.2010 [жалоба]
№13 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вообще Терек сам виноват, зачем в автобус встали?
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:04) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Команду с заслуженной победой.
Сегодня все были нацелены на результат.
Гола на Идову не было, лет пять назад бы поставили, а сейчас об этом могут орать только имбецилы.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, VAR мы долго ещё не увидим. До следующего чемпионата. Таким судьям бабосы пилить ассистенты не нужны.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 21:01) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Фонтанка
Смолова вообще не видно было, где он на поле прятался?

Cмолов травмирован....Месяц играть не будет..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:01) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: kobr
Судья "Козел продажная" - при 1-0 негр рукой мяч на угловой выбил rage .

Так-то да, дурной какой-то! В упор пенку на Эдере не увидел, потом на Миранчуке, а в конце руку у Идову не заметил! Двойку плучит, к бабке не ходи. confused
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (14)

Локомотив с уверенной победой!

и что за название статьи:
"ЛОКОМОТИВ" ВЫРВАЛ ПОБЕДУ В КОНЦОВКЕ МАТЧА С "АХМАТОМ"

Вообще-то Локомотив контролировал всю игру,
ни разу не дав повода усомниться в своём
преимуществе...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Судья тихий ужас... Не поставил пенальти на руке Идову, не поставил пенальти на фоле Городового на Эдере, по пол тайма не свистел вообще никакие фолы обеих команд... Но по игре конечно Локо все равно был интереснее, победа закономерна. Радует, что Кверквелия перестал пожарить. Баринов однозначно интереснее Денисова в опорке, т.к. гораздо сильнее его в атаке, а в обороне не сказать что ощутимо слабее. Эдер молодец, боролся отлично
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,Сёмин поставил на рельсы команду,паровоз побежал.Видно что что к ЛЧ закладывалась физика,летают по полю.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 20:57) #
  • -12
  •  (16)
Болеет за:
«Терек»
Купленная победа дрезинщиков, увы, Ахмат поддался на доллары. Но, ничего, Шальке отпердолит по-полной деградантов-дрезинщиков.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 20:56) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Смолова вообще не видно было, где он на поле прятался?


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой! Эдер хороший матч провёл.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
MVP однозначно судья.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: kobr (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (14)
online

Судья "Козел продажная" - при 1-0 негр рукой мяч на угловой выбил rage .
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
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