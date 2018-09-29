Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
Сергей Томаров: не стал бы утверждать, что мы боремся за выживание - отрыв от середины небольшой
Сергей Томаров: не стал бы утверждать, что мы боремся за выживание - отрыв от середины небольшой
19:06
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон", "Арсенал" победил "Уотфорд" и другие результаты 7-го тура АПЛ
18:36
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
"Шальке" обыграл "Майнц", "Штутгарт" вырвал победу у "Вердера" и другие результаты 6-го тура Бундеслиги
18:18
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
Рио Фердинанд: руководству "МЮ" пора принимать большие решения - игра команды просто преступление
12:10
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
Педро Роша проведет автограф-сессию (1)
11:31
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ" (3)
"Локомотив" вырвал победу в концовке матча с "Ахматом"
Московский "Локомотив" смог победить "Ахмат" в заключительной встрече субботней программы 9-го тура РПЛ.
Чемпионат России
9-й тур
"Локомотив" – "Ахмат" 2:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 - 90+3 Жемалетдинов.
"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Эдер.
"Ахмат" – Городов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).
Предупреждения: Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Фернандеш (61), Исмаэл (62), Баринов (70).
Чемпионат России
9-й тур
"Локомотив" – "Ахмат" 2:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 81 Фернандеш, 2:0 - 90+3 Жемалетдинов.
"Локомотив" – Гильерме, Хеведес, Кверквелия, Идову, Игнатьев, Миранчук (Жемалетдинов, 70), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Эдер.
"Ахмат" – Городов, Семенов, Родолфо (Митришев, 89), Мохаммади, Анхель, Иванов, Думбия, Исмаэл, Швец (Гащенков, 87), Уциев, Мбенг (Балай, 78).
Предупреждения: Семенов (13), Анхель (31), Иванов (54), Фернандеш (61), Исмаэл (62), Баринов (70).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.