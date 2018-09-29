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Юрий Семин: нам очень помогли положительные эмоции от победы в Кубке России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал итог матча с "Ахматом" (2:0).

"Сегодня у нас был баланс и в атаке, и в обороне. Мы играли с хорошей командой, которая изменилась, стала более агрессивной. Во втором тайме мы делали много острых передач, хорошее давление оказывал Эдер.

Лига чемпионов? Когда побеждаешь, всегда положительные эмоции. Вот мы выиграли матч Кубка России, и эти эмоции помогли нам лучше выступить в этом матче", - сказал Семин.

Матч ТВ
Сегодня, 21:35
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№1 Написал: Паштет кубань (Сегодня, 21:46) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
все верно . спокойно и уверенно.


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из всех вещей , которые я когда либо терял , больше всего мне жаль рассудок.
Регистрация: 7.01.2010 [жалоба]
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