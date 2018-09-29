Юрий Сёмин: сдвинулись с "мёртвой" точки - сыграли хорошо и в атаке, и в обороне (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Ахматом» со счётом 2:0 похвалил свою команду за игру.– Сегодня был баланс обороны и атаки во 2 тайме. Первый мы медленно играли. Хорошо блокировали контратаки, «Ахмат» не имел больших возможностей. Но «Ахмат» сложная команда, сегодня она совершенно по-другому играет. Мы сдвинулись с мёртвой точки – хорошо сыграли в атаке и обороне. Надеемся на движение вперёд, начиная с этого матча.– Не могу комментировать игроков индивидуально здесь, а не у себя в комнате разбора. Неплохо сыграл. Как говорят: «Выиграли – это мы, а проиграли – это они». Сегодня, наверное, выиграли мы, – передаёт слова Сёмина корреспондентГригорий Калёнов.