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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юрий Сёмин: сдвинулись с "мёртвой" точки - сыграли хорошо и в атаке, и в обороне (видео)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Ахматом» со счётом 2:0 похвалил свою команду за игру.
Видео пресс-конференции будет доступно на нашем сайте позже
– Сегодня был баланс обороны и атаки во 2 тайме. Первый мы медленно играли. Хорошо блокировали контратаки, «Ахмат» не имел больших возможностей. Но «Ахмат» сложная команда, сегодня она совершенно по-другому играет. Мы сдвинулись с мёртвой точки – хорошо сыграли в атаке и обороне. Надеемся на движение вперёд, начиная с этого матча.
– Идову хорош в последних матчах, как его оцените?
– Не могу комментировать игроков индивидуально здесь, а не у себя в комнате разбора. Неплохо сыграл. Как говорят: «Выиграли – это мы, а проиграли – это они». Сегодня, наверное, выиграли мы, – передаёт слова Сёмина корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Видео пресс-конференции будет доступно на нашем сайте позже
– Сегодня был баланс обороны и атаки во 2 тайме. Первый мы медленно играли. Хорошо блокировали контратаки, «Ахмат» не имел больших возможностей. Но «Ахмат» сложная команда, сегодня она совершенно по-другому играет. Мы сдвинулись с мёртвой точки – хорошо сыграли в атаке и обороне. Надеемся на движение вперёд, начиная с этого матча.
– Идову хорош в последних матчах, как его оцените?
– Не могу комментировать игроков индивидуально здесь, а не у себя в комнате разбора. Неплохо сыграл. Как говорят: «Выиграли – это мы, а проиграли – это они». Сегодня, наверное, выиграли мы, – передаёт слова Сёмина корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
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