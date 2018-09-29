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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Олег Иванов: на лицо двойные стандарты - каким-то командам ставят пенальти за подобные эпизоды, а каким-то нет
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов пообщался с журналистами после неудачного матча с "Локомотивом" (0:2), передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Второй раз за две недели вам пришлось играть в Москве. В чем отличие кроме результата? Против "Спартака" проще было?
- Да я бы не сказал. Сегодня игра нам давалась. Нужно было просто использовать свои моменты. Я считаю, что мы не заслуживали поражения.
При счете 1:0 был чистый пенальти. На лицо двойные стандарты - каким-то командам ставят за такое, а нам вот не повезло. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.
- Что за стычка была в концовке?
- Ничего серьезного, рабочие моменты. После игры пожали руки.
- В какой роли вас видит новый тренер? Насколько комфортно вам играть ближе к атаке?
- Для меня это не ново. Я играл и выше и ниже. Выполнял разные задачи на поле. Со "Спартаком" играл по Фернандо, сегодня игра в оттяжке.
- В чем "Локомотив" сегодня превзошел "Ахмат"?
- Мы изначально отдали инициативу и рассчитывали на контратаки. "Локомотив" чемпион, но на данный момент они не в лучшем состоянии.
- Изменился ли Рахимов за время своего отсутствия?
- Он поездил по стажировкам европейских клубов, был в "Наполи", привнес немного нового. А так все знают его требования. Больше стало скоростной работы, работы с мячом, на выносливость.
- Стоит ли ожидать от "Ахмата" результатов "Наполи"?
- Было бы неплохо, но для начала стоит повторить хотя-бы успехи "Терека" последних лет.
- Второй раз за две недели вам пришлось играть в Москве. В чем отличие кроме результата? Против "Спартака" проще было?
- Да я бы не сказал. Сегодня игра нам давалась. Нужно было просто использовать свои моменты. Я считаю, что мы не заслуживали поражения.
При счете 1:0 был чистый пенальти. На лицо двойные стандарты - каким-то командам ставят за такое, а нам вот не повезло. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.
- Что за стычка была в концовке?
- Ничего серьезного, рабочие моменты. После игры пожали руки.
- В какой роли вас видит новый тренер? Насколько комфортно вам играть ближе к атаке?
- Для меня это не ново. Я играл и выше и ниже. Выполнял разные задачи на поле. Со "Спартаком" играл по Фернандо, сегодня игра в оттяжке.
- В чем "Локомотив" сегодня превзошел "Ахмат"?
- Мы изначально отдали инициативу и рассчитывали на контратаки. "Локомотив" чемпион, но на данный момент они не в лучшем состоянии.
- Изменился ли Рахимов за время своего отсутствия?
- Он поездил по стажировкам европейских клубов, был в "Наполи", привнес немного нового. А так все знают его требования. Больше стало скоростной работы, работы с мячом, на выносливость.
- Стоит ли ожидать от "Ахмата" результатов "Наполи"?
- Было бы неплохо, но для начала стоит повторить хотя-бы успехи "Терека" последних лет.
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