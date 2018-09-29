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Гаэль Ондуа: я нахожусь в вашей стране уже больше 10 лет и буду рад выступать за сборную России

Хавбек "Анжи" Гаэль Ондуа заявил о готовности играть за сборную России.

"Не могу сказать, что попасть в сборную Камеруна очень трудно. Один раз меня уже вызывали в расположение национальной команды, но я отказался.

Я был бы рад играть за сборную России, ведь нахожусь здесь уже более 10 лет", - сказал камерунец.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна.

Чемпионат
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