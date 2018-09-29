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Илья Геркус: переключаемся на "Шальке"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).

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Второй матч подряд добиваемся результата на характере, что не может не радовать! В концовке смогли добиться такой важной для нас победы и, наконец-то, взяли три очка? В том положении, в котором мы оказались, иначе просто нельзя!??? ? Теперь вновь переключаемся на Лигу чемпионов, где в среду мы должны полным стадионом поддержать нашу команду на матче с «Шальке». Победные эмоции нам в помощь!???? ? #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

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Матч с "Шальке" состоится 3 октября, в 19:55 по московскому времени.
Сегодня, 23:14
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