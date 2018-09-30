Новости партнеров

Аблай Мбенг: "Локомотив" был очень мотивирован

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг прокомментировал поражение своей команды в матче против "Локомотива" (0:2) в 9-ом туре РПЛ.

"Локомотив" был сегодня очень мотивирован, здорово атаковал. Ему очень нужна была победа. И мы вроде неплохо отбивались. Но до восьмидесятой минуты. Потом все сломалось", - цитирует Мбенга "Спорт-Экспресс".
Теги: Мбенг Ахмат Локомотив
Сегодня, 08:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.