Георгий Джикия: пусть Промес денег на карточку отправит, мы за него посидим

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил сожаление тем, что команда не успела попрощаться с нападающим Квинси Промесом, который перешел в "Севилью". По его словам, красно-белые ждут, что голландец проставится за свой трансфер.– На эту тему никогда не общались. А так это все быстро произошло: "Севилья"? Да – нет, да – нет, и вот – да". И он улетел, мы даже не успели поговорить.– Мы ждем. Хотя бы пусть денег на карточку отправит, мы сами за него посидим.