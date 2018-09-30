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Георгий Джикия: Игнашевич поразил. Просто мое почтение

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал, что он восхищается бывшим игроком ЦСКА и сборной России Сергеем Игнашевичем.

– Для многих парней в сборной на ЧМ-2018 мечта сбылась. Вы какой мечтой живете – Евро-2020, ЧМ в Катаре?

– Пока живу Лигой наций. Иду от игры к игры – сейчас "Ростов", потом "Вильярреал" и "Енисей", потом шведы и турки. Перескакивать и готовиться к следующим играм нет смысла. Всему свое время.

– Один момент или один футболист, который вас больше всего поразил?

– Игнашевич. Вот кто поразил. Просто мое почтение. Супер вообще. Невероятный человек. Очень тепло ко мне отнесся, когда сейчас увиделись в сборной. Когда есть человек, которого ты можешь спросить, что делать в определенной ситуации, надо благодарить за это судьбу.

– Можете себя представить в 39 на чемпионате мира?

– Если в 39 вообще не закончу, это уже будет победой. Не знаю, слишком много времени, мне всего 24.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Игнашевич
Сегодня, 10:26
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Молодец Джикия, умно и мудро ответил на вопросы. Респект!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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