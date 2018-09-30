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Баста: "Ростов" может отреставрировать "Олимп-2" и играть на нем

Рэпер Баста после концерта на "Ростов-Арене" предложил "Ростову" вновь проводить домашние матчи на стадионе "Олимп-2".

"По словам президента клуба Арутюнянца, если здесь выступит Баста, то команда на "Ростов-Арене" больше играть не будет.

Ну и отлично. У нее есть свой стадион "Ростсельмаш", культовый, исторический. Можно там продолжить играть, его отреставрировать и будет супер", - цитирует Басту rostovgazeta.ru.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:29
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№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:20) #
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online

Если Ростов уйдет с этого стадиона,это будет ПОСТУПОК достойный уважения.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Баста пусть в подземных переходах свой рэп читает.
Где родился - там и сгодился.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№8 Написал: Batman (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вася отлично провёл концерт, 35 000 народа

ВИДЕО С КОНЦЕРТА НА РОСТОВ АРЕНЕ
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:07) #
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Цитата: Стратег
Новые арены строили для спорта, или для шоу-бизнеса? В Ростове больше любителей футбола, или Басты, чтоб он был здоров... а может опять превратить стадионы в вещевые рынки? Кем себя возомнил этот рэпер, что позволяет такое хамство и неуважение к клубу и болельщикам?

Почитайте предисторию, там Ростов сразу был против концерта, якобы газон испортят. Причем очень ультиматотивно. Хотя на стадионах массово проводят концерты. Стадион надо как то содержать и одного футбола мало.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: lokoboy33 (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Дурак что ли вообще, звезда бля, стадион ей подавай, скоро по вонючим ДК будешь выступать. А стадион для футбола, Ростов и должен на нем играть!
Регистрация: 17.05.2011 [жалоба]
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:59) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Новые арены строили для спорта, или для шоу-бизнеса? В Ростове больше любителей футбола, или Басты, чтоб он был здоров... а может опять превратить стадионы в вещевые рынки? Кем себя возомнил этот рэпер, что позволяет такое хамство и неуважение к клубу и болельщикам?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
А реконструкцию конечно будет делать господин-товарищ Мутко, к бабке не ходи. А Ростов -арена так для сэбе чуток останется. У мутка программа по наследию объектов футбола до 2030 года расписана и утверждена. А пенсионеров щемят по-полной программе. Да иВалуеву вывести на Красную площадь 3000 псевдоо-боксеров, как два пальца об асфальт.

Свиньи всегда поражали наше воображение своими перлами. Но вот это, уже явный перебор даже устоявшегося в них дибилизма.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Баста, иди нахер и баста.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 10:42) #
  • -1
  •  (7)

А реконструкцию конечно будет делать господин-товарищ Мутко, к бабке не ходи. А Ростов -арена так для сэбе чуток останется. У мутка программа по наследию объектов футбола до 2030 года расписана и утверждена. А пенсионеров щемят по-полной программе. Да иВалуеву вывести на Красную площадь 3000 псевдоо-боксеров, как два пальца об асфальт.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:37) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А зачем тогда строили кучу стадионов, если на них никто играть не будет? Только бля распила бабла друзьями Путлера?


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Never cared for what they do
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But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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