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Баста – фанатам "Ростова": где вы были, когда клуб находился в ужасном положении?

Рэпер Баста после концерта на "Ростов-Арене" обратился к болельщикам "Ростова".

"Почему вы так не переживаете за "СКА-Ростов", за его судьбу? Ведь он играет на стадионе "Труд". Все у "Ростова" хорошо, он находится на третьем месте в таблице чемпионата России. Но почему мы будем обязательно поддерживать только "Ростов"? Всех волнует только его судьба.

Почему же мы такие лицемерные и радуемся только успехам? Где вы все были, когда клуб находился в ужасном положении? Все опять вспомнили о великом клубе, только когда все наладилось. Но давайте говорить и о других футбольных командах Ростова", - цитирует Басту Rostov Gazeta.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:14
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№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:27) #
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online

Баста поддержал повышение пенсионного возраста

Рэпер из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, который известен, как Баста, заявил, что поддерживает новую пенсионную реформу, рассказал артист журналистам на пресс-конференции.

"Увы, необходимая мера, к сожалению, если этого не сделать, не из чего будет выплачивать пенсии. Да, это жестко, жутко, но это придется сделать", - сообщил Баста.


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Баста, ты скоро надоешь, и о тебе вообще никто не вспомнит. На себя примерь это!
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
где ты ,*** ,был когда Ростов -Арены не было? почему на Олим-2 не провел концерт?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:18) #
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  •  (3)
online

Дебил,возомнивший о себе непонятно что.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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