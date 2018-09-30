Георгий Джикия: со Смоловым дружим. Мое отношение к нему не поменялось

Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым.– У футболиста есть хорошие моменты и моменты, когда что-то не получается. Мы дружим, и от того, что у него что-то не получилось, мое мнение и отношение не поменяется.– Готовился, да. Но ЧМ не тот турнир, где после таких травм можно выходить и играть. Отнесся ко всему с пониманием, готовился уже к чемпионату России.– Мы были постоянно на связи. На следующий день после операции он позвонил, он всегда интересовался моим здоровьем, тем, как проходит восстановление. Мы взрослые люди, на чемпионате мира нужны футболисты, которые готовы на 200 процентов. Я не был готов к этому турниру, отнесся к этому с пониманием. И хочу сказать огромное спасибо сборной и Станиславу Саламовичу за то, что не стали ничего выдумывать и сказали, как есть. Лучше всегда сказать правду в глаза, никаких обид у меня нет. Всегда с удовольствием приезжал в сборную и буду приезжать.