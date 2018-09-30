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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Георгий Джикия: со Смоловым дружим. Мое отношение к нему не поменялось
Защитник "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым.
– Вы дружите с Федором Смоловым. Он сильно расстроен тем, как прошел год?
– У футболиста есть хорошие моменты и моменты, когда что-то не получается. Мы дружим, и от того, что у него что-то не получилось, мое мнение и отношение не поменяется.
– Вы на встрече в редакции "СЭ" весной говорили, что готовитесь к ЧМ. Когда надежда пропала?
– Готовился, да. Но ЧМ не тот турнир, где после таких травм можно выходить и играть. Отнесся ко всему с пониманием, готовился уже к чемпионату России.
– Когда назвали расширенный список, вам позвонил Черчесов?
– Мы были постоянно на связи. На следующий день после операции он позвонил, он всегда интересовался моим здоровьем, тем, как проходит восстановление. Мы взрослые люди, на чемпионате мира нужны футболисты, которые готовы на 200 процентов. Я не был готов к этому турниру, отнесся к этому с пониманием. И хочу сказать огромное спасибо сборной и Станиславу Саламовичу за то, что не стали ничего выдумывать и сказали, как есть. Лучше всегда сказать правду в глаза, никаких обид у меня нет. Всегда с удовольствием приезжал в сборную и буду приезжать.
"Спорт-Экспресс"
– Вы дружите с Федором Смоловым. Он сильно расстроен тем, как прошел год?
– У футболиста есть хорошие моменты и моменты, когда что-то не получается. Мы дружим, и от того, что у него что-то не получилось, мое мнение и отношение не поменяется.
– Вы на встрече в редакции "СЭ" весной говорили, что готовитесь к ЧМ. Когда надежда пропала?
– Готовился, да. Но ЧМ не тот турнир, где после таких травм можно выходить и играть. Отнесся ко всему с пониманием, готовился уже к чемпионату России.
– Когда назвали расширенный список, вам позвонил Черчесов?
– Мы были постоянно на связи. На следующий день после операции он позвонил, он всегда интересовался моим здоровьем, тем, как проходит восстановление. Мы взрослые люди, на чемпионате мира нужны футболисты, которые готовы на 200 процентов. Я не был готов к этому турниру, отнесся к этому с пониманием. И хочу сказать огромное спасибо сборной и Станиславу Саламовичу за то, что не стали ничего выдумывать и сказали, как есть. Лучше всегда сказать правду в глаза, никаких обид у меня нет. Всегда с удовольствием приезжал в сборную и буду приезжать.
"Спорт-Экспресс"
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