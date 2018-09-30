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Денис Глушаков – капитан молодежки "Спартака" в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сыграет в матче с "Ростовом" в рамках первенства молодежных команд.

31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежки красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки "Спартака".
Теги: Глушаков Спартак Ростов
Сегодня, 11:52
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(2)
№15 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:05) #
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Растет Дениска. Уже капитан молодежки. Можно только позавидовать лучшей во вселенной окодемии сптака- какого орла вырастили! 20 лет растили!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:02) #
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online

Вторая молодость не каждому дана. За него можно только порадоваться.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Barmaley
В книгу рекордов Гинесса надо Глушакова. В 31 год выступать за молодежку (как понимаю до 20 лет там играют) это круто. А вообще это реально по уставу РФС? Раньше это называлось подставка, когда игрокамм делали нужный возраст для избиения младенцев. А сейчас на тебе и в 31 год за юношей играют. позорище. или зачем тогда молодежным первенство называть. Назовите дублем и все окей. С Анюковым и Зыряновым в Зените то же самое было. То есть своим корешам Малофеевы и им подобные создают тепличные условия в конце карьеры. Тогда к чему им стремиться, если так все хорошо?

от каждой команды на поле должно находиться не менее семи воспитанников клуба. Общее количество легионеров, одновременно находящихся на поле, не должно превышать трёх полевых игроков и одного вратаря. При этом не запрещено участие игроков основной команды клуба, даже дисквалифицированных в основном чемпионате.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:46) #
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В книгу рекордов Гинесса надо Глушакова. В 31 год выступать за молодежку (как понимаю до 20 лет там играют) это круто. А вообще это реально по уставу РФС? Раньше это называлось подставка, когда игрокамм делали нужный возраст для избиения младенцев. А сейчас на тебе и в 31 год за юношей играют. позорище. или зачем тогда молодежным первенство называть. Назовите дублем и все окей. С Анюковым и Зыряновым в Зените то же самое было. То есть своим корешам Малофеевы и им подобные создают тепличные условия в конце карьеры. Тогда к чему им стремиться, если так все хорошо?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:38) #
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Он уже не первый год исполняет роль футболиста.

так же как и ты не первый год исполняешь роль русского,кукарекая на своих братьев каклов


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: Черный Лис (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Он уже не первый год исполняет роль футболиста.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Последняя фраза огонь: исполнит роль капитана, театр сатиры
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№8 Написал: Misha Hetfild сто первый километр (Сегодня, 12:26) #
  • 0
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: оптимист
В Ералаше было :
- Зато я здесь самый умный !

+ laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: Vasvas Ставрополь (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Миллеровки попил , омолодился и кэп молодёжи. Печально конечно что такая хрень происходит- конфликт был по любому ,а не из за лайков поднявших журналюгами - провокаторами. Но на первый состав он не тянет сейчас .
Регистрация: 12.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Ералаше было :
- Зато я здесь самый умный !
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи капитан! Вот и ты познал "признательность" свиней за былые заслуги, в полной мере. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
Вот оно действие "эликсира молодости"! bowtie


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Перевоспитывается?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Понизили в должности, но не в звании.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Докатился laughing
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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