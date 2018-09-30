Денис Глушаков – капитан молодежки "Спартака" в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сыграет в матче с "Ростовом" в рамках первенства молодежных команд.31-летний футболист выйдет в стартовом составе молодежки красно-белых, как и Андрей Ещенко. Глушаков исполнит роль капитана молодежки "Спартака".