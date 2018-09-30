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Сергей Карасев рассудит "Ювентус" и "Янг Бойз"

Российская бригада арбитров будет работать на матче группового турнира Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей встречи станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко, Алексей Лунев, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертый арбитр – Антон Аверьянов. Встреча пройдет в Турине 2-го октября.
Теги: Карасев Ювентус Янг Бойз
Сегодня, 12:58
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