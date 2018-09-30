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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Карасев рассудит "Ювентус" и "Янг Бойз"
Российская бригада арбитров будет работать на матче группового турнира Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным судьей встречи станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко, Алексей Лунев, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертый арбитр – Антон Аверьянов. Встреча пройдет в Турине 2-го октября.
Главным судьей встречи станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко, Алексей Лунев, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертый арбитр – Антон Аверьянов. Встреча пройдет в Турине 2-го октября.
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