Сергей Карасев рассудит "Ювентус" и "Янг Бойз"

Российская бригада арбитров будет работать на матче группового турнира Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА.Главным судьей встречи станет Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко, Алексей Лунев, Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертый арбитр – Антон Аверьянов. Встреча пройдет в Турине 2-го октября.