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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко разгромила "Ростов"

В матче 9-го тура молодёжного первенства России "Спартак" разгромил "Ростов".

В составе красно-белых игру с первых минут начали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.

Молодежное первенство

9 тур

"Спартак" – "Ростов" 4:0

Голы: Прошляков, 13 (пен.), Маркитесов, 32, Лопатин, 33, Прошляков, 58

"Спартак": Шитов, Ещенко, Актисов (Моргунов, 73), Мохбалиев (Горбулин, 85), Сазонов, Глушаков (Литвинов, 87), Маркитесов, Бакалюк (Сунгатулин, 85), Данилин (Репях, 79), Лопатин, Прошляков (Ерёменко, 62)

"Ростов": Айдаров, Сухомлинов (Петров, 70), Тананеев (Петров, 46), Бобен, Осинов, Наполов (Лазарев, 46), Вебер, Ларченков (Нескоромный, 78), Колотиевский (Волков, 46), Гогричиани, Гулевский (Дулаев, 64)

Предупреждения: Осинов, 59, Лазарев, 66, Бакалюк, 77, Шитов, 85
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 14:01
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(4)
№9 Написал: Tokio581 (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я отсюда не пойду. Я тут самый умный!!!!
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: Misha Hetfild сто первый километр (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Ростов»
Старшеклассник в детсаду ?
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (1)

Молодым везде у нас дорога...
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
soloz,
х.вам
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:39) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
К концу сезона в серванте кроме бутылки самогона, купленной медальки, возможно появится первый честный трофей
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ну а что, раз мясные с ними выигрывают, то пусть и играют с молодежью до конца чемпионата. Будут чемпионами!))))


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 14:32) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да причем тут Ещенко и Глушаков? Это заслуга всей команды!
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 14:26) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ростов основной СДЕЛАЕТ спартак так же КРУПНО!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ну ачо? не выпускать Дулаева с первых минут..Волкова не выпускать.
Кем собирался играть осинов?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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