Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко разгромила "Ростов"

В матче 9-го тура молодёжного первенства России "Спартак" разгромил "Ростов".В составе красно-белых игру с первых минут начали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.Молодежное первенство9 тур: Прошляков, 13 (пен.), Маркитесов, 32, Лопатин, 33, Прошляков, 58"Спартак": Шитов, Ещенко, Актисов (Моргунов, 73), Мохбалиев (Горбулин, 85), Сазонов, Глушаков (Литвинов, 87), Маркитесов, Бакалюк (Сунгатулин, 85), Данилин (Репях, 79), Лопатин, Прошляков (Ерёменко, 62)"Ростов": Айдаров, Сухомлинов (Петров, 70), Тананеев (Петров, 46), Бобен, Осинов, Наполов (Лазарев, 46), Вебер, Ларченков (Нескоромный, 78), Колотиевский (Волков, 46), Гогричиани, Гулевский (Дулаев, 64)Предупреждения: Осинов, 59, Лазарев, 66, Бакалюк, 77, Шитов, 85