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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко разгромила "Ростов"
В матче 9-го тура молодёжного первенства России "Спартак" разгромил "Ростов".
В составе красно-белых игру с первых минут начали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.
Молодежное первенство
9 тур
"Спартак" – "Ростов" 4:0
Голы: Прошляков, 13 (пен.), Маркитесов, 32, Лопатин, 33, Прошляков, 58
"Спартак": Шитов, Ещенко, Актисов (Моргунов, 73), Мохбалиев (Горбулин, 85), Сазонов, Глушаков (Литвинов, 87), Маркитесов, Бакалюк (Сунгатулин, 85), Данилин (Репях, 79), Лопатин, Прошляков (Ерёменко, 62)
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов (Петров, 70), Тананеев (Петров, 46), Бобен, Осинов, Наполов (Лазарев, 46), Вебер, Ларченков (Нескоромный, 78), Колотиевский (Волков, 46), Гогричиани, Гулевский (Дулаев, 64)
Предупреждения: Осинов, 59, Лазарев, 66, Бакалюк, 77, Шитов, 85
В составе красно-белых игру с первых минут начали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее были отстранены от тренировок с основой.
Молодежное первенство
9 тур
"Спартак" – "Ростов" 4:0
Голы: Прошляков, 13 (пен.), Маркитесов, 32, Лопатин, 33, Прошляков, 58
"Спартак": Шитов, Ещенко, Актисов (Моргунов, 73), Мохбалиев (Горбулин, 85), Сазонов, Глушаков (Литвинов, 87), Маркитесов, Бакалюк (Сунгатулин, 85), Данилин (Репях, 79), Лопатин, Прошляков (Ерёменко, 62)
"Ростов": Айдаров, Сухомлинов (Петров, 70), Тананеев (Петров, 46), Бобен, Осинов, Наполов (Лазарев, 46), Вебер, Ларченков (Нескоромный, 78), Колотиевский (Волков, 46), Гогричиани, Гулевский (Дулаев, 64)
Предупреждения: Осинов, 59, Лазарев, 66, Бакалюк, 77, Шитов, 85
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