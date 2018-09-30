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Футболисты "Анжи" вышли на игру с "Зенитом" в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова

Футболисты "Анжи" вышли на матч 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" в футболках в поддержку российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

На футболках с изображением чемпиона UFC в легком весе написано "Мы одна команда. Ни шагу назад!"

Напомним, что 7 октября Нурмагомедов проведет в Лас-Вегасе бой с Конором Макгрегором.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 15:01
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№1 Написал: zloy (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Барселона»
это ему поможет?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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