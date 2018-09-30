Футболисты "Анжи" вышли на игру с "Зенитом" в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова

Футболисты "Анжи" вышли на матч 9-го тура премьер-лиги с "Зенитом" в футболках в поддержку российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.На футболках с изображением чемпиона UFC в легком весе написано "Мы одна команда. Ни шагу назад!"Напомним, что 7 октября Нурмагомедов проведет в Лас-Вегасе бой с Конором Макгрегором.