Егор Титов: в 90-е "Спартак" был теневым грандом европейского футбола

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов вспомнил выступление красно-белых в еврокубках в 90-е.- Для любого футболиста игры в Лиге Чемпионов с грандами европейского футбола – всегда огромный праздник, большое событие в жизни."Реал" тогда был, можно сказать, сборной мира на клубном уровне, с такой командой сыграть было приятно вдвойне, но и волнительно. Как правило, больших иллюзий в таких случаях не питаешь, но испытываешь сверхмотивацию, потому что к матчам прикован огромный интерес со стороны Европы. То, что творилось после нашей победы в Москве, просто трудно себе представить. Творилось какое-то безумие, я ехал домой на машине буквально сквозь толпу празднующих это историческое событие людей.– За всех говорить не буду, но для меня каждая игра волнительная. Всегда прокручивал в голове, против кого и как буду действовать. Против играли звезды мирового уровня, все они востребованы и сейчас, после завершения карьеры.Я знал, что мне предстоит действовать против голландца Зеедорфа и аргентинца Редондо, к сожалению, рано завершившего карьеру из-за травмы колена. Это два мастера, топ-уровень, я понимал, что индивидуально точно не сильнее обоих. В итоге "Спартак" взял верх над "Реалом" благодаря командной игре, чем и славился в девяностые.Вообще "Спартак" по игре тогда, в девяностые являлся теневым грандом. Нам по силам было выходить из группы, а в плей-офф случиться могло все, что угодно. По игровым качествам тот "Спартак" никому не уступал, а даже превосходил некоторые топ-команды. Сравниться с нами в плане командных действий не мог никто. По индивидуальным – да, а в командном футболе равных не было.Кстати, с "Интером" "Спартак" дома сыграл еще сильнее, чем с "Реалом", просто никто не помнит этого, поскольку мы не выиграли, а упустили победу, пропустив на последних минутах. Игра с миланским клубом была более яркой, чем с Мадридом, именно на этой встрече "Лужники" собрали аншлаг. На "Реал" пришли 65 тысяч человек, а на "Интере" уже все 75 тысяч. После этого привычным делом стало собирать полные стадионы на играх с топ-клубами, – сказал Титов.