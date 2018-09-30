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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Болонья" забила в концовке и вырвала победу у "Удинезе"
В матче седьмого тура чемпионата Италии "Болонья" принимала "Удинезе".
Чемпионат Италии
7 тур
"Болонья" – "Удинезе" 2:1
Голы: Пуссетто, 32, Сантандер, 42, Орсолини, 82
"Болонья": Скорупски, Матьелло, Калабрези, Ларанжера, Майо, Крейчи (Дейкс, 62), Сванберг (Орсолини, 79), Джемаили, Надь, Сантандер, Фальчинелли (Оквонкво, 72)
"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Нуйтинк, Бехрами (Мачис, 84), Пуссетто (Д'Алессандро, 57), Фофана, Мандрагора, Пауль, Ласанья (Теодорчик, 64)
Предупреждения: Сванберг, 47, Пуссетто, 54, Надь, 58, Пауль, 69, Бехрами, 72, Мачис, 90+1
Чемпионат Италии
7 тур
"Болонья" – "Удинезе" 2:1
Голы: Пуссетто, 32, Сантандер, 42, Орсолини, 82
"Болонья": Скорупски, Матьелло, Калабрези, Ларанжера, Майо, Крейчи (Дейкс, 62), Сванберг (Орсолини, 79), Джемаили, Надь, Сантандер, Фальчинелли (Оквонкво, 72)
"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Нуйтинк, Бехрами (Мачис, 84), Пуссетто (Д'Алессандро, 57), Фофана, Мандрагора, Пауль, Ласанья (Теодорчик, 64)
Предупреждения: Сванберг, 47, Пуссетто, 54, Надь, 58, Пауль, 69, Бехрами, 72, Мачис, 90+1
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