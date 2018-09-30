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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Анжи" в меньшинстве одержал волевую победу над "Зенитом"
В матче 9-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле взял верх над "Зенитом" - 2:1.
Чемпионат России
9 тур
"Анжи" – "Зенит" 2:1
Гол: Посне, 71, Кулик, 84 (пен.) - Маркизио, 49
"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед (Глебов, 85), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 70), Понсе (Ондуа, 81)
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Маркизио (Кокорин, 62), Паредес, Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Дриусси, Дзюба
Предупреждения: Савичев, 6, Паредес, 9, Чайковский, 59, Удалый, 62, Понсе, 72, Смольников, 82
Удаления: Белоруков, 77
Чемпионат России
9 тур
"Анжи" – "Зенит" 2:1
Гол: Посне, 71, Кулик, 84 (пен.) - Маркизио, 49
"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед (Глебов, 85), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 70), Понсе (Ондуа, 81)
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Маркизио (Кокорин, 62), Паредес, Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Дриусси, Дзюба
Предупреждения: Савичев, 6, Паредес, 9, Чайковский, 59, Удалый, 62, Понсе, 72, Смольников, 82
Удаления: Белоруков, 77
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