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"Анжи" в меньшинстве одержал волевую победу над "Зенитом"

В матче 9-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле взял верх над "Зенитом" - 2:1.

Чемпионат России

9 тур

"Анжи" – "Зенит" 2:1

Гол: Посне, 71, Кулик, 84 (пен.) - Маркизио, 49

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед (Глебов, 85), Чайковский, Долгов (Ахъядов, 70), Понсе (Ондуа, 81)

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин (Заболотный, 83), Маркизио (Кокорин, 62), Паредес, Ерохин, Шатов (Кузяев, 46), Дриусси, Дзюба

Предупреждения: Савичев, 6, Паредес, 9, Чайковский, 59, Удалый, 62, Понсе, 72, Смольников, 82

Удаления: Белоруков, 77
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 15:55
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№150 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 17:34) #
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online

Цитата: yuri
Цитата: pivo69
Зенит подвела излишняя самоуверенность...


Верно. небольшой шаг назад. Зенит классная машина, но сегодня в угоду разным... проиграли. Шаг назад, чтобы прыгнуть вперед. Кот ощерился- Ферштейн?

лучше проиграть последнему ,чем прямым конкурентам ...все верно ?*
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№149 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Анжи с волевой победой!
Зенит подвела излишняя самоуверенность...

согласен,но на уме у Семака стопудово гейропа вертится,свиньям говночашка не нужна,так хоть мы очки для рейтинга наберем
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№148 Написал: oblom (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Анжи на классе вдесятером обыграли Зенит.Был бы полный состав так вообще порвали бы. joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№147 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:27) #
  • +1
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online

Цитата: pivo69
Зенит подвела излишняя самоуверенность...


Верно. небольшой шаг назад. Зенит классная машина, но сегодня в угоду разным... проиграли. Шаг назад, чтобы прыгнуть вперед. Кот ощерился- Ферштейн?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№146 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 17:23) #
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online

Анжи с волевой победой!
Зенит подвела излишняя самоуверенность...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№145 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:20) #
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online

Цитата: капля никотина
Ферштейн теперь почему называют вас бомжи???


Зер гут. Грязный и вонючий хачик лежал как свинья в собственном дерьме. Господа? - Кот пощади свинью, пускай поросячими глазками смотрит на свет. Кот лениво убрал заднюю лапу с жирной туши- как скажете , извините.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№144 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Ага, конечно - только сначала соскочите с члена мертвого Анжи - вы там застряли, недоделки

Как там Маркизио - по скольку сразу пасами отрезал?? Своих или чужих?? Или всех сразу??

Гы-гы - дебилы дефективные.


Хокку, навеялось. smile

Как страшно стало жить в ЗаМКАДье,
Везде трухают яд, по капле,
В припадке бьется свин лазурный.
Когда же Мишу спеленают?


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№143 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
спокойно,на классе и без сенсаций? neutral_face


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№142 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Да а вы ж все такие - 2007-го года вылупления. Все что за вами - только насрано.

Ферштейн теперь почему называют вас бомжи???

жалкая закомплексованная личность, обиженная, на весь свет smirk


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009 [жалоба]
№141 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: капля никотина
Сейчас есть повод - поэтому лижи мой подошвы , бомж - внимай, алкАй, и слизывай с подметок , лазурная скотина.

придурок!

это еще очень мягко сказано...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№140 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
это быки,вот это футбол,зрелищный и атакующий.

Все завязываю тут пикироваться и ухожу смотреть атакующий зрелищный футбол...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№139 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дам всем такой совет,не надо никого заранее кароновать, в РПЛ все топ 5,почти одного уровня,поэтому такие вот результаты неизбежны.проиграл Каррера сразу в отставку,тоже самое Сёмин,а Семак выдал серию из побед,и все в один голос стали называеть его великим,гением,мол чемпионами станем.Тоже самое и этот белорус конявый,из него вообще сделали маура,аж смешно.я писал,что в РПЛ нет великих тренеров,нет великих игроков,поэтому такие перепады неизбежны.Ещё раз напишу реально,на данный момент играют только одна команда,это быки,вот это футбол,зрелещный и атакующий.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№138 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:52) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Ферштейн теперь почему называют вас бомжи???

Нет... Разъяснишь?? А я в ответ почему вас свиньями....


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№137 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:50) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: paha
То есть на мой век может и хватит??? Ну так тогда мне до дверей.... После нас хоть потоп

Да а вы ж все такие - 2007-го года вылупления. Все что за вами - только насрано.

Ферштейн теперь почему называют вас бомжи???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№136 Написал: ale Вятка (Сегодня, 16:48) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот это да, вот это светлый праздник) очередной матч из серии Не все деньги решают.


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№135 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:47) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Сейчас есть повод - поэтому лижи мой подошвы , бомж - внимай, алкАй, и слизывай с подметок , лазурная скотина.

laughing придурок!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№134 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Все знают что уйдет (каким то образом) - но когда???

То есть на мой век может и хватит??? Ну так тогда мне до дверей.... После нас хоть потоп


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№133 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:45) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: utekay
сегодня тебя много...впрочем на наших ветках так всегда.

Денатурата перепил, чумазый??? Меня тошнит от вас всех, с ветками впридачу.

Сейчас есть повод - поэтому лижи мои подошвы , бомж - внимай, алкАй, и слизывай с подметок , лазурная скотина.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№132 Написал: N-52 (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Рано или поздно это бы случилось. Побеждали на "надрыве" , на эмоциях с начала чемпионата. А сейчас решили "отдохнуть", и с такой дохлой и старой защитой. На Семаке, наверное, Фурсенко опыты ставит: выживет-не выживет... Сколько же у нас "мусора" и не надежных. Смольников, в этом плане,уже все всем доказал. А Эрнани..., а на подходе к этому Иванович. Анюков и Мевля. Дзюбиада и "шатовщина" временно прикрывают проблемы, которые должен решать "Зенит".
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
№131 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971

Даа,ну удивили,честно не ожидал что проиграете.

Так никто не ожидал... Анжуйцы в том числе..., но бывает.. Зато смотри сколько радости некоторым вашим доставили..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№130 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: Blessing
Цитата: Савелий
Приехал, взглянул на счет и статистику (удаление) - окуел.)) Это что? Зенит ау, спуститесь на землю.

Спасибо, хоть ты посочувствовал, а вот от остальных свиней такого не дождёшься.... Тем и отличается благородный зенитовец, от танцующей на костях свиньи: человечностью! confused

Дык, а я к указанным вами личностям, абсолютно никакого отношения не имею...) Я жду возвращения в ПЛ.
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№129 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
В середине трансляции бомжей интересовали порваны пуканы спартачей.
Эй, п.идары - вы свои пуканы видели после матча? smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№128 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Неожиданно, тем более приятно. Все же не деньги... Полагаю, Зенит недооценил соперника. Семаку надо рулить командой. В прошлом сезоне тоже сначала был большой отрыв... ЧР продолжается.
Регистрация: 6.01.2008 [жалоба]
№127 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:43) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: paha
То есть как скоро не знаешь, но в предвкушении???

Как скоро уйдет Путин??? Все знают что уйдет (каким то образом) - но когда???

Ты что - совсем дурак?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№126 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Даа,ну удивили,честно не ожидал что проиграете.

confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№125 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
ща бабосы начнут делить, потом аргентосы начнут подмерзать и хныкать

пошли мечтания
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№124 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Смольников полный ахтунг!!


Ахтунг означает - "внимание".
Это про него?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№123 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Радуйтесь, радуйтесь - ведь есть еще чему..

То есть как скоро не знаешь, но в предвкушении??? Блажен кто верует....(с)


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№122 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Spartacus1971
Вопрос такой,удаление левое?

по делу...пенальти тоже, имхо


Даа,ну удивили,честно не ожидал что проиграете.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№121 Написал: Fingal Слава Господу не СПБ.. а был ведь замечательный город, а тепрь там какие-то фанаты.. бр-р-.. (Сегодня, 16:40) #
  • 0
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Цитата: styh



Мдя-сс, осечка ФК Зенит.


ну что вы ? какая осечка ?

всего лишь обычный результат посредственной команды, которую иногда зачем-то кличут великой
Регистрация: 25.05.2017 [жалоба]
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