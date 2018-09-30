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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Болельщики "Краснодара" перед игрой с "Динамо" посвятили баннер Жоаозиньо
Болельщики "Краснодара" тепло встретили нападающего "Динамо" Жоаозиньо перед матчем 9-го тура чемпионата России, вывесив баннер с его изображением и надписью "Всегда рады видеть дома".
Напомним, бразилец выступал за "быков" с 2011 по 2018 год, проведя в общей сложности 177 матчей и забив 29 голов.
Напомним, бразилец выступал за "быков" с 2011 по 2018 год, проведя в общей сложности 177 матчей и забив 29 голов.
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