Болельщики "Краснодара" перед игрой с "Динамо" посвятили баннер Жоаозиньо

Болельщики "Краснодара" тепло встретили нападающего "Динамо" Жоаозиньо перед матчем 9-го тура чемпионата России, вывесив баннер с его изображением и надписью "Всегда рады видеть дома".Напомним, бразилец выступал за "быков" с 2011 по 2018 год, проведя в общей сложности 177 матчей и забив 29 голов.