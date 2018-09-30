Сергей Семак: ну какой "Анжи" аутсайдер?

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "Анжи" отметил, что это станет уроком для его команды в дальнейшем.— Неуверенно начали первый тайм. Очень медленно двигались, медленно ходил мяч. Тем самым создали достаточно комфортные условия "Анжи", и они смогли свободно перемещаться. У нас же моменты создавать не получалось. Поэтому первый тайм провели плохо. Во втором играли лучше, но допустили ряд ошибок, которые изменили ход игры. Естественно, и эти ошибки, и пропущенный нами мяч добавили сил "Анжи", у них появилось желание выстоять, выдержать. И второй гол, пенальти, мы сами себе привезли. Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто ее заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный.— Ну какой "Анжи" аутсайдер? И лидер может быть временным. Поэтому никакой недооценки нет. Мы играли медленно. Движения, перемещения, мысли не хватало. А «Анжи» — опытная команда, большинство игроков прошли школу Премьер-лиги. Поэтому о недооценке речи быть не может.— Статистика — вещь относительная. Одной команде можно постоянно перемещаться, а другой контролировать мяч, и априори первая будет бегать больше. Поэтому статистика — это дополнительный показатель, к которому обращаются, когда он нужен. Но для тренеров пробег как таковой не имеет никакого значения.— Да, хотели выпустить его еще до пенальти. Уже была ничья, а нам нужно было побеждать, поэтому выпускали форварда, чтобы усилить давление на ворота соперника.— Может быть, у вас напрашивалось, а у нас нет. Третью замену нужно сделать только либо когда происходит форс-мажор, либо когда ты на 100% уверен в здоровье всех остающихся на поле футболистов.