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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
"Спартак" - "Ростов": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Самедов, Адриано.
Запасные: Ребров, Мамин, Гапонов, Маслов, Тимофеев, Попов, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов, Шомуродов.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Самедов, Адриано.
Запасные: Ребров, Мамин, Гапонов, Маслов, Тимофеев, Попов, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов, Шомуродов.
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