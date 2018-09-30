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"Спартак" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Ростова" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Самедов, Адриано.

Запасные: Ребров, Мамин, Гапонов, Маслов, Тимофеев, Попов, Игнатов, Ташаев, Ломовицкий, Зе Луиш.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв, Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов, Шомуродов.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 18:00
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№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ничья, да и то вряд ли.. Будем поглядеть..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Шомуродов вместо Сигурдарсона... confused
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Попова нет но есть Самедов и навесыч, навесыч против Парша интересно
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Давай Ростов!!!
Бомжихам мало сегодня надавали ? Вот дряни ненасытные!

Цитата: andrej95602
От вашей игры если не уснёшь, то обязательно стошнит.
Ну и зачем ты тогда здесь свою шкурку трёшь - мазохист ?!


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
От вашей игры если не уснёшь, то обязательно стошнит.

То ли дело ваши бомжи с друзьями из анжи феерят. laughing
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:26) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомж болеет сегодня за Карпина. Сцука, флеш-моб...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
думаю,будет бойня.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (1)

Ростов без запасных приехал. Удачи Югу!!!


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: andrej95602 (Сегодня, 18:19) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: makcnmka
Максименко,
Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров,
Фернандо, Зобнин,
Мельгарехо, Ханни, Самедов,
Адриано.

К старой схеме 4-2-3-1 Возвращаемся? Давно пора

Да хоть 6-4-8-2. От вашей игры если не уснёшь, то обязательно стошнит.
Ростову удачи!
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: makcnmka (Сегодня, 18:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Максименко,
Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров,
Фернандо, Зобнин,
Мельгарехо, Ханни, Самедов,
Адриано.

К старой схеме 4-2-3-1 Возвращаемся? Давно пора
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:04) #
  • -13
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Давай Ростов!!!


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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