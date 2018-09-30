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Массимо Каррера: главное победить "Ростов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Играем на третий день, особенно быстро надо готовиться к каждому матчу. Они мало пропускают и имеют сильных игроков. Главное победить. Не имеет значения, как именно мы забьем", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Ростов
Сегодня, 19:01
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