Массимо Каррера: главное победить "Ростов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями от игры 9-го тура чемпионата России против "Ростова"."Играем на третий день, особенно быстро надо готовиться к каждому матчу. Они мало пропускают и имеют сильных игроков. Главное победить. Не имеет значения, как именно мы забьем", - сказал Каррера.