Константин Рауш: российский чемпионат тяжело сравнивать с немецким

Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3), передает корреспондент- В первом тайме неплохо играли, были хорошие моменты. В моменте с первым голом чуть-чуть не повезло, во втором 50 на 50. Обидно, конечно. Слишком легко пропустили. После третьего гола было тяжело отыгрываться.- Красивый стадион, поле отличное.- Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Последние две не очень для нас были, хотя сегодня неплохо играли. С завтрашнего дня будем настраиваться на следующий матч.- В футболе так бывает. С "Анжи" должны были дома побеждать. Там в первом тайме не очень сыграли, а во втором не смогли забить. Сегодня против сильного соперника играли, могли забить в первом тайме. После третьего пропущенного уже тяжело было отыграться.- Здесь есть команды, которые на хорошем уровне играют, но, если честно, тяжело сравнивать с Германией.