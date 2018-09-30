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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Константин Рауш: российский чемпионат тяжело сравнивать с немецким
Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3), передает корреспондент Rusfootball.info.
- В первом тайме неплохо играли, были хорошие моменты. В моменте с первым голом чуть-чуть не повезло, во втором 50 на 50. Обидно, конечно. Слишком легко пропустили. После третьего гола было тяжело отыгрываться.
- Что можете сказать об этой арене?
- Красивый стадион, поле отличное.
- "Динамо" какие цели перед собой ставит?
- Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Последние две не очень для нас были, хотя сегодня неплохо играли. С завтрашнего дня будем настраиваться на следующий матч.
- С чем связаны неудачи?
- В футболе так бывает. С "Анжи" должны были дома побеждать. Там в первом тайме не очень сыграли, а во втором не смогли забить. Сегодня против сильного соперника играли, могли забить в первом тайме. После третьего пропущенного уже тяжело было отыграться.
- Можете сравнить российский чемпионат с немецким?
- Здесь есть команды, которые на хорошем уровне играют, но, если честно, тяжело сравнивать с Германией.
- В первом тайме неплохо играли, были хорошие моменты. В моменте с первым голом чуть-чуть не повезло, во втором 50 на 50. Обидно, конечно. Слишком легко пропустили. После третьего гола было тяжело отыгрываться.
- Что можете сказать об этой арене?
- Красивый стадион, поле отличное.
- "Динамо" какие цели перед собой ставит?
- Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Последние две не очень для нас были, хотя сегодня неплохо играли. С завтрашнего дня будем настраиваться на следующий матч.
- С чем связаны неудачи?
- В футболе так бывает. С "Анжи" должны были дома побеждать. Там в первом тайме не очень сыграли, а во втором не смогли забить. Сегодня против сильного соперника играли, могли забить в первом тайме. После третьего пропущенного уже тяжело было отыграться.
- Можете сравнить российский чемпионат с немецким?
- Здесь есть команды, которые на хорошем уровне играют, но, если честно, тяжело сравнивать с Германией.
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