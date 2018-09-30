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Константин Рауш: российский чемпионат тяжело сравнивать с немецким

Защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:3), передает корреспондент Rusfootball.info.

- В первом тайме неплохо играли, были хорошие моменты. В моменте с первым голом чуть-чуть не повезло, во втором 50 на 50. Обидно, конечно. Слишком легко пропустили. После третьего гола было тяжело отыгрываться.

- Что можете сказать об этой арене?

- Красивый стадион, поле отличное.

- "Динамо" какие цели перед собой ставит?

- Мы настраиваемся на каждую следующую игру. Последние две не очень для нас были, хотя сегодня неплохо играли. С завтрашнего дня будем настраиваться на следующий матч.

- С чем связаны неудачи?

- В футболе так бывает. С "Анжи" должны были дома побеждать. Там в первом тайме не очень сыграли, а во втором не смогли забить. Сегодня против сильного соперника играли, могли забить в первом тайме. После третьего пропущенного уже тяжело было отыграться.

- Можете сравнить российский чемпионат с немецким?

- Здесь есть команды, которые на хорошем уровне играют, но, если честно, тяжело сравнивать с Германией.
Теги: Рауш Динамо Краснодар
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Nogobol Moskva (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Динамо» М
..интересно,Костю в Сборную вызовут?..
Регистрация: 30.09.2018 [жалоба]
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