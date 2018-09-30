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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Классон: понятно, что в игре с "Севильей" мы будем аутсайдерами (видео)
Футболист «Краснодара» Виктор Классон, оформивший дубль в матче с «Динамо», призвал быстро забыть победу со счётом 3:0 и думать о предстоящей игре Лиги Европы с «Севильей», передаёт Rusfootball.info.
– Счастлив победе и голам. Но у нас сейчас напряжённый график, поэтому сейчас нужно всё забыть и готовиться к матчу с «Севильей».
– Несколько слов о 1-м тайме, который был хорошим, и о 2-м, который был ещё лучше.
– Да, последние матчи мы играем примерно в схожем ключе. Начинаем медленно – возможно, сказывается плотный график. Потом в игру втягиваемся, играем лучше, устанавливаем контроль над мячом, соперник устаёт бегать без мяча и за счёт этого мы забиваем.
– Что можно сказать о «Севилье», как «Краснодар» может эту команду обыграть?
– Это будет совсем другого рода матч. Тут понятно, что мы аутсайдеры. Постараемся играть как умеем. Если всё пойдёт хорошо, то надеюсь, зацепимся за какие-то очки, а то и победим.
– Счастлив победе и голам. Но у нас сейчас напряжённый график, поэтому сейчас нужно всё забыть и готовиться к матчу с «Севильей».
– Несколько слов о 1-м тайме, который был хорошим, и о 2-м, который был ещё лучше.
– Да, последние матчи мы играем примерно в схожем ключе. Начинаем медленно – возможно, сказывается плотный график. Потом в игру втягиваемся, играем лучше, устанавливаем контроль над мячом, соперник устаёт бегать без мяча и за счёт этого мы забиваем.
– Что можно сказать о «Севилье», как «Краснодар» может эту команду обыграть?
– Это будет совсем другого рода матч. Тут понятно, что мы аутсайдеры. Постараемся играть как умеем. Если всё пойдёт хорошо, то надеюсь, зацепимся за какие-то очки, а то и победим.
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