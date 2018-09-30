Виктор Классон: понятно, что в игре с "Севильей" мы будем аутсайдерами (видео)

Футболист «Краснодара» Виктор Классон, оформивший дубль в матче с «Динамо», призвал быстро забыть победу со счётом 3:0 и думать о предстоящей игре Лиги Европы с «Севильей», передаёт– Счастлив победе и голам. Но у нас сейчас напряжённый график, поэтому сейчас нужно всё забыть и готовиться к матчу с «Севильей».– Да, последние матчи мы играем примерно в схожем ключе. Начинаем медленно – возможно, сказывается плотный график. Потом в игру втягиваемся, играем лучше, устанавливаем контроль над мячом, соперник устаёт бегать без мяча и за счёт этого мы забиваем.– Это будет совсем другого рода матч. Тут понятно, что мы аутсайдеры. Постараемся играть как умеем. Если всё пойдёт хорошо, то надеюсь, зацепимся за какие-то очки, а то и победим.