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Виктор Классон: понятно, что в игре с "Севильей" мы будем аутсайдерами (видео)

Футболист «Краснодара» Виктор Классон, оформивший дубль в матче с «Динамо», призвал быстро забыть победу со счётом 3:0 и думать о предстоящей игре Лиги Европы с «Севильей», передаёт Rusfootball.info.



– Счастлив победе и голам. Но у нас сейчас напряжённый график, поэтому сейчас нужно всё забыть и готовиться к матчу с «Севильей».

– Несколько слов о 1-м тайме, который был хорошим, и о 2-м, который был ещё лучше.

– Да, последние матчи мы играем примерно в схожем ключе. Начинаем медленно – возможно, сказывается плотный график. Потом в игру втягиваемся, играем лучше, устанавливаем контроль над мячом, соперник устаёт бегать без мяча и за счёт этого мы забиваем.

– Что можно сказать о «Севилье», как «Краснодар» может эту команду обыграть?

– Это будет совсем другого рода матч. Тут понятно, что мы аутсайдеры. Постараемся играть как умеем. Если всё пойдёт хорошо, то надеюсь, зацепимся за какие-то очки, а то и победим.
Теги: Краснодар Классон Динамо Севилья Rвидео
Сегодня, 19:34
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