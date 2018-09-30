Новости партнеров

Станислав Черчесов присутствует на матче "Спартак" - "Ростов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствует на матче 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".

Черчесов наблюдает за игрой в компании с генеральным директором спартаковцев Сергеем Родионовым.
Теги: Черчесов Спартак Ростов
Сегодня, 20:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.