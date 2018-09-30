Новости партнеров

"Ростов" благодаря голу Александра Зуева обыграл "Спартак"

В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле проиграл "Ростову". Единственный гол в матча забил полузащитник Александр Зуев, который ранее выступал в составе красно-белых.

Чемпионат России

9 тур

"Спартак" – "Ростов" 0:1

Гол: Зуев, 67.

"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни (Попов, 71), Самедов (Ломовицкий, 64), Адриано.

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв (Юсупов, 81), Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).

Предупреждения: Калачёв, 13, Паршивлюк, 23.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 20:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
81
(6)
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
№81 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (0)
online

пищевику срочно нужен еще один негр. в чемпионский(купленый) год они выигрывали в основном с четырьмя неграми, а каррера совсем не при чем.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№80 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Гастэряну
Цитата: Blessing
Я так понимаю, остальные свиньи уже отписались днём?
по чуланам разбежались.


Ну это как водится. ))) Они обычно до матча воняют и гнут пальцы, и грозно предлагают "не пропадать после матча" . а после свиночпока это дерьмо - понторезов, навроде сибрячков, брянского дибила..- как ветром сдувает. Сдриснут на 3-4 дня)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№79 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне вот интересно : что подумал Терри , увидев игру гавнакомды.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№78 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь понятно почему Федун реформы затевает? smirk


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№77 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Упс, и Спартак вновь нюхает попу ЦСКА ...а сколько было смеха вначале сезона.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№76 Написал: Dock Москва (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online

короче, это карпуша во всем виноват!
Регистрация: 19.03.2006 [жалоба]
№75 Написал: нетрал (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Валераверим!!!!!!

Не дну какому то влетели, а претенденту на золото - во как!!!

и в чем разница? только у нас -1 а у вас?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№74 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Черный Лис
В тройке без Москвы!

Это главное, в этом весь смысл чемпионата по-питерски.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№73 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
Цитата: Blessing
Я так понимаю, остальные свиньи уже отписались днём?

по чуланам разбежались.

И рыдают
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№72 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
online

Валера конечно красава, прям удивил. Наконец то он из говнотренера вырос в добротного специалиста который умеет ставить игру. Ростов отыграл уверенно и четко без всяких пожаров.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№71 Написал: Misha Hetfild сто первый километр (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вообще светлые праздники люблю , а сегодня - ДВОЙНОЙ ! " Мы Спартак , а вы говно ! " ? Как раз на оборот ! laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
№70 Написал: xxd (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kuzz
Федун скорей всего дергаться не станет, слишком много и дорого вся эта перестройка обойдется, поэтому катаем вату 5-7 место займем, а там уже и тренер новый. При Федуне думаю больше титулов не будет

Ща Маур освободиться, можно его взять..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№69 Написал: Конь1969 Тамбовская обл (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
Цитата: Черный Лис
В тройке без Москвы! smiley

так и должно быть ..

НЕ надо не надо!Куда же без нас. Догоним еще.
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
№68 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Валераверим!!!!!!

Не дну какому то влетели, а претенденту на золото - во как!!!
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№67 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Blessing
Я так понимаю, остальные свиньи уже отписались днём?


Не спиться, неумытка? С боярышником пролетела?Ну так будешь за клавой сидеть и керню писать, то и со стекломоем пролетишь. Дуй в ТЦ, пока открыты. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№66 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Blessing
Я так понимаю, остальные свиньи уже отписались днём?

по чуланам разбежались.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№65 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун скорей всего дергаться не станет, слишком много и дорого вся эта перестройка обойдется, поэтому катаем вату 5-7 место займем, а там уже и тренер новый. При Федуне думаю больше титулов не будет
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№64 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Spartacus1971
Теперь про Карреру,снова напартачил с основным составом,Самедов минус один игрок,потом выпустил Попова и напрочь игра в центре пропала,при Ханни хоть что-то было

надоело уже говорить, что Каррера слабый тренер, сейчас снова защитники итальянца будут спорить..
а я повторю, что уже говорил не раз, Каррера ничего хорошего уже не даст и время это показывает давно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№63 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну что ,пацаны?Всех достойных с очередным праздником! grinning
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№62 Написал: нетрал (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
В тройке без Москвы! smiley

так и должно быть ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№61 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот и ладно, у конкурента -3 очка...да и поговорить на неделе будет о чем, мясные эксперты дадут жару...Ростов широко шагает, очень прилично...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№60 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Беспомощный в атаке Спартак по делу проиграл и Максименко подвел на выходе. Ну хорошо может у руководства здравый смысл откроется и уберут Карреру, с такой игрой и в ЛЕ попасть будет проблема.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№59 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Ну что сказать,Ростов победил по делу,в игре ключевую ошибку допустил сальва,не нужно было выбегать как оголтелый на игрока.Теперь про Карреру,снова напартачил с основным составом,Самедов минус один игрок,потом выпустил Попова и напрочь игра в центре пропала,при Ханни хоть что-то было.На мой взгляд,надо играть в 2 напа с автобусами.Играть в пас и быстро,нужна комбинационная игра,как последние 2 сезона.Но я не знаю,кто виноват,Каррера или Рианчо,но так перетасовать состав,схему,тактику,что игроки полностью потеряли рисунок игры,к которому они и привыкли.Игры в пас нет,комбинаций нет.Жду игры в ближайшее время.

Не согласен. Все было отлично, Хорошо сыграли. Так держать


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№58 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: __Nemo__
Почему Спартак забил Спартаку и проиграл Спартак? Столько талантливой молодёжи, а играют негры и тренер из-за бугра.


+++++ это бездарь Мутко привил, а надо всё-таки верить в своих игроков и тренеров


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№57 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
В тройке без Москвы! smiley



Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№56 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (2)
online

почему то я это знал ..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№55 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю, остальные свиньи уже отписались днём?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№54 Написал: _strelez_ ростов (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (7)
online

чет вспомнилось... спартак-ростов 0-5...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
№53 Написал: Trucha (Сегодня, 21:06) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Цитата: Skyline
привет свиньям. нехер ржать над другими. коль сами убогие


Убожество- это играть на одного игрока больше и проиграть предпоследней команде в таблице.

Убожество это позорить Россию в Еврокубках каждый сезон,что у вас хорошо и получается )
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
№52 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что сказать,Ростов победил по делу,в игре ключевую ошибку допустил сальва,не нужно было выбегать как оголтелый на игрока.Теперь про Карреру,снова напартачил с основным составом,Самедов минус один игрок,потом выпустил Попова и напрочь игра в центре пропала,при Ханни хоть что-то было.На мой взгляд,надо играть в 2 напа с автобусами.Играть в пас и быстро,нужна комбинационная игра,как последние 2 сезона.Но я не знаю,кто виноват,Каррера или Рианчо,но так перетасовать состав,схему,тактику,что игроки полностью потеряли рисунок игры,к которому они и привыкли.Игры в пас нет,комбинаций нет.Жду игры в ближайшее время.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Вернуться назад   1 2 3   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.