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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ростов" благодаря голу Александра Зуева обыграл "Спартак"
В матче 9-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле проиграл "Ростову". Единственный гол в матча забил полузащитник Александр Зуев, который ранее выступал в составе красно-белых.
Чемпионат России
9 тур
"Спартак" – "Ростов" 0:1
Гол: Зуев, 67.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни (Попов, 71), Самедов (Ломовицкий, 64), Адриано.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв (Юсупов, 81), Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).
Предупреждения: Калачёв, 13, Паршивлюк, 23.
Чемпионат России
9 тур
"Спартак" – "Ростов" 0:1
Гол: Зуев, 67.
"Спартак": Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Фернандо, Зобнин, Мельгарехо, Ханни (Попов, 71), Самедов (Ломовицкий, 64), Адриано.
"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Калачёв (Юсупов, 81), Гацкан, Скопинцев, Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).
Предупреждения: Калачёв, 13, Паршивлюк, 23.
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