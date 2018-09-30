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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Валерий Карпин: "Ростову" надо еще 20 очков, чтобы не вылететь
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России.
- "Ростов" впервые обыграл "Спартак" в гостях? Не знал. Ну, слава Богу, все серии когда-то прерываются. И эта прервалась.
Как вы видели, Ионов отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть. Так получилось, что сработало.
Ионов отработал здорово, подустал. Хотели выиграть, выпустили двух свежих нападающих. Получилось, что сработало.
- Сегодня в матче все под контролем было?
- Нельзя так сказать. Но глобальных, наверное, проблем не было. При стандартах напряжённость была, хоть и разбирали, и тренировали, но напряженность все равно была.
- Довольны результатом?
- Конечно доволен. Но в позиционных атаках присутствовала слишком большая нервозность. И при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше.
- "Ростов" в тройке. Клуб уже понимает, что делать, когда он в числе лидеров в РПЛ?
- Нам надо еще очков 20, чтобы не вылететь.
- "Ростов" впервые обыграл "Спартак" в гостях? Не знал. Ну, слава Богу, все серии когда-то прерываются. И эта прервалась.
Как вы видели, Ионов отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть. Так получилось, что сработало.
Ионов отработал здорово, подустал. Хотели выиграть, выпустили двух свежих нападающих. Получилось, что сработало.
- Сегодня в матче все под контролем было?
- Нельзя так сказать. Но глобальных, наверное, проблем не было. При стандартах напряжённость была, хоть и разбирали, и тренировали, но напряженность все равно была.
- Довольны результатом?
- Конечно доволен. Но в позиционных атаках присутствовала слишком большая нервозность. И при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше.
- "Ростов" в тройке. Клуб уже понимает, что делать, когда он в числе лидеров в РПЛ?
- Нам надо еще очков 20, чтобы не вылететь.
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