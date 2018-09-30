Валерий Карпин: "Ростову" надо еще 20 очков, чтобы не вылететь

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России.- "Ростов" впервые обыграл "Спартак" в гостях? Не знал. Ну, слава Богу, все серии когда-то прерываются. И эта прервалась.Как вы видели, Ионов отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть. Так получилось, что сработало.Ионов отработал здорово, подустал. Хотели выиграть, выпустили двух свежих нападающих. Получилось, что сработало.- Нельзя так сказать. Но глобальных, наверное, проблем не было. При стандартах напряжённость была, хоть и разбирали, и тренировали, но напряженность все равно была.- Конечно доволен. Но в позиционных атаках присутствовала слишком большая нервозность. И при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше.- Нам надо еще очков 20, чтобы не вылететь.