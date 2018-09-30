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Валерий Карпин: "Ростову" надо еще 20 очков, чтобы не вылететь

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Спартаком" в 9-м туре чемпионата России.

- "Ростов" впервые обыграл "Спартак" в гостях? Не знал. Ну, слава Богу, все серии когда-то прерываются. И эта прервалась.

Как вы видели, Ионов отработал. Мы хотели с нашим планом выиграть. Так получилось, что сработало.

Ионов отработал здорово, подустал. Хотели выиграть, выпустили двух свежих нападающих. Получилось, что сработало.

- Сегодня в матче все под контролем было?

- Нельзя так сказать. Но глобальных, наверное, проблем не было. При стандартах напряжённость была, хоть и разбирали, и тренировали, но напряженность все равно была.

- Довольны результатом?

- Конечно доволен. Но в позиционных атаках присутствовала слишком большая нервозность. И при контратаках не использовали свободные зоны, можно было делать это намного лучше.

- "Ростов" в тройке. Клуб уже понимает, что делать, когда он в числе лидеров в РПЛ?

- Нам надо еще очков 20, чтобы не вылететь.
Теги: Карпин Ростов Спартак
Сегодня, 21:09
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№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 21:14) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Молодец Валера, объективно оценил качество игры Ростова
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: xxd (Сегодня, 21:10) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Валера косит под Клаудио Раньери ))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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