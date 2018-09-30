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Геннадий Орлов: неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру "Зенита" в матче 9-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:2).

– Почему "Зенит" так медленно играл в первом тайме? Ведь ни одного момента до перерыва гости, по сути, не создали.

– Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло – плюс 23. Все это и повлияло на темп игры. Дриусси как-то был не активен до перерыва. Не хватило концентрации. Это чистая психология. Плюс, возможно, накопилась усталость. Но…

– Что "но"?

– Профессионал тот, кто играет профессионально в любых условиях. Ребята, если вы хотите стать чемпионами, то, конечно, не должны допускать таких ошибок. В то же время "Зениту" где-то надо было оступиться.

– Чтобы опуститься на землю?

– Ну конечно. Неслучайно Семак говорил, что у него средняя команда. Если нет куража, самоотдачи, то "Зениту" сложно добиться успеха. И вот сегодня мы все это и увидели. Повели в счете, немного расслабились. Появились улыбки на лицах. Но счет-то всего 1:0! Вот в этом и заключается класс, мастерство. Наоборот, надо было обострить игру еще больше. А они действовали по принципу: как получается, так и получается…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Семак Зенит
Вчера, 23:27
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(0)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Типичная недооценка противника, в прошлом туре дернули нас и успокоились.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Гринч СПб (Вчера, 23:56) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: avnik
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 23:48) #-1 (1)


online
Болеет за:
«Спартак»

- Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло – плюс 23. Все это и повлияло на темп игры.

Гена наверное перепутал Махачкалу с Манилой. ))) А плюс 23 это конечно дикая жара для бомжей... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.



Вы смотрите за своей свиной командой,дома Ростов вас чпокнул....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Вчера, 23:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
- Здесь надо понимать, что в Махачкалу всегда длинный перелет. Кроме того, сейчас там тепло – плюс 23. Все это и повлияло на темп игры.

Гена наверное перепутал Махачкалу с Манилой. ))) А плюс 23 это конечно дикая жара для бомжей... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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