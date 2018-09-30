Игорь Гамула: в "Спартаке" коллектива нет

Экс-главный тренер "Ростова" Игорь Гамула – о победе над "Спартаком" (1:0) в девятом туре чемпионата России.– Чувствуется, сейчас коллектива там нет. Как и взаимопонимания с главным тренером. Он никак не может нащупать состав, без конца проводит ротацию, все что-то ищет. От этих перестановок команду лихорадит. В матче с "Ростовом" спартаковцы часто ошибались в простейших эпизодах. Брака было многовато, особенно этим грешил Фернанду.– Давайте так: вот "Ростов" – команда управляемая. Тренерская. Видно – игроки выполняют то, что говорит Карпин. Про "Спартак" этого не скажешь. Ситуация с Глушаковым и Ещенко тоже вызывает вопросы. Неправильно, когда ведущие футболисты внезапно остаются вне игры. Зачем разбрасываться такими исполнителями? Сегодня и тот, и другой "Спартаку" точно бы пригодились.