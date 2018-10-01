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Впервые при Каррере "Спартак" проиграл два домашних матча премьер-лиги подряд

"Спартак" в 9-м туре РПЛ уступил на своем поле "Ростову" (0:1).

Красно-белые впервые при Массимо Каррере проиграли два домашних матча чемпионата России подряд. В 7-м туре москвичи оказались слабее "Ахмата" (1:2).

В предыдущий раз "Спартак" дважды подряд проиграл дома в РПЛ в 2015 году, когда команду тренировал Дмитрий Аленичев.


Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 08:14
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№1 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 08:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера после того как выиграл чемп и суперкубок, возомнил себя как авторитарного топ-тренера, начались неоправданные приглашения и увольнения, на критику игроков за свое поведение начал склоку и произошел развал команды, Каррера по человеческим качествам приспособленец с подленькими повадками и ОН не НУЖЕН Спартаку.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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