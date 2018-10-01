Глушаков лайкнул очередной пост о Каррере

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков в очередной раз поставил лайк в инстаграме под постом, связанным с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.На этот раз футболист отметил пост, где на фото – главный тренер команды Массимо Каррера во время матча 9-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1)."Проигрываем "Ростову"… Что нам делать, друзья?" – говорится в сообщении под фото.Ранее полузащитник "Спартака" был выведен из состава основной команды после того, как футболист поставил лайк под записью со стихом известного актера Дмитрия Назарова, в котором он критикует итальянского специалиста.