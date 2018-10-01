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Глушаков лайкнул очередной пост о Каррере

Экс-капитан "Спартака" Денис Глушаков в очередной раз поставил лайк в инстаграме под постом, связанным с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

На этот раз футболист отметил пост, где на фото – главный тренер команды Массимо Каррера во время матча 9-го тура РПЛ против "Ростова" (0:1).

"Проигрываем "Ростову"… Что нам делать, друзья?" – говорится в сообщении под фото.

Ранее полузащитник "Спартака" был выведен из состава основной команды после того, как футболист поставил лайк под записью со стихом известного актера Дмитрия Назарова, в котором он критикует итальянского специалиста.

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Теги: Глушаков Каррера Спартак
Сегодня, 08:18
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№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И какое говно здешние увидели в этом лайке? Реально вы дебилы что ли? Точно реально. Просто дегенераты и уроды. Как и тот следящий за Глушаковым. Иди жопу ему подтирай, ты ж и в туалет за ним ходишь, упырь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 10:17) #
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
laughing laughing laughing не клуб а просто говно
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 09:45) #
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serega_user,
Федун больше смотрит на запад. На западную часть тушинского поля...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: Valar (Сегодня, 09:22) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Похоже Ромашка победит


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:19) #
  • 0
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Дебил.В разнос пошел.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Глушаков лайкнул очередной пост о Каррере

Как я понимаю Карреру. Вот такие Глушаки и влияют на климат в команде. А Федун вообще куда смотрит? Лишил бы этого инстаграмного героя месячной (а то и за два) зарплаты. Глядишь мозги бы на место вправил. Еще и Комбарик вчера свой характер показал. ОПГ Ромашка в деле.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Колхоз


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:25) #
  • +1
  •  (3)

Что делать ? - снять штаны и бегать (с)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 08:22) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
"Да ты не уймёшься!" (с)
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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