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Никита Чернов: наша задача никоим образом не поменялась

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказа о целях команды.

"У нас та же задача, что и обычно, – выигрывать в каждом матче и стремиться занять место как можно выше.

Все, кто сейчас выступает за ЦСКА, прекрасно знают историю клуба. Знаю, что в последнее время команда занимает только первое или второе место. И мы тоже хотим этого. У нас много молодых ребят, все хотят побеждать, все игроки в хорошем смысле слова дерзкие и стремятся только к первому месту.

В футболе вообще есть только одно место – первое. На старте сезона мы притирались друг к другу, но сейчас с каждым туром действуем все лучше и лучше. Уверен, дальше станем еще сильнее", - сказал Чернов.

Известия
Теги: ЦСКА Чернов
Сегодня, 08:51
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