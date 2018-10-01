Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало

Экс-наставник «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» в интервью корреспонденту порталаВладиславу Щеколдину прокомментировал победу «Анжи» над «Зенитом», а также высказался о трехматчевой победной серии команды из Махачкалы- (Смеётся)… Вы знаете, с одной стороны вопрос «Что происходит» вряд ли правомерен. Но логичен в формулировке «Как такое может быть?». Клуб и команда находятся в тяжелейших условиях. И тут, среди прочего - очень важно, что тренер и игроки всё-таки могут сохранять спокойствие и своё профессиональное достоинство. Работать в условиях, когда игроки не получают зарплату крайне тяжело.В 2004 году, работая в «Крыльях Советов» мы выиграли бронзу. А в следующем сезоне были финансовые проблемы и распродажа ряда ведущих игроков – тогда мы сумели сохранить место в Премьер-лиге. Так вот, нашему тренерскому штабу было проще завоевать третье место, нежели на следующий сезон сохранить команду в элите.По ходу этого сезона в «Анжи» теряли игроков, но команду смогли сохранить. Понятно, что нельзя сейчас кричать «Ура! Проблемы решены!». Но ребята безусловно молодцы: они тренируются, играют, следуют своему призванию.Главный тренер Магомед Адиев –молодец. Он со многими игроками работает индивидуально, и, несмотря на имеющиеся проблемы – выстраивает командную игру. При этом, как мы видим держится достойно, спокойно и рассудительно. В тяжелой ситуации очень важно чтобы тренер не дергался, не паниковал, а сумел подобрать слова, убеждающие игроков продолжать быть преданными своему делу, и хранить внутренний покой. Конечно-же ему помогают и руководство клуба, и рядовые работники. Но всё равно большую часть времени с командой работает именно тренер. И наибольшая часть этой психологической нагрузки выпадает на него.Победа над «Зенитом» - крайне важная и нужная для команды. Её никто не ожидал. Лично у меня была уверенность в том, что в этом матче у «Анжи» будет хорошая самоотдача. Что ребята из «Анжи» будут играть на пределе своих возможностей – в этом я был уверен. Но что сумеют победить – этого не ожидал никто.При этом нельзя не упомянуть о том, что «Зенит» хотел взять очки малой кровью. Это было видно по игровой динамике – они ведь могут играть на более высоких скоростях. Но не сыграли.- Первое что приходит на ум это настрой. Банальное представление о том, что их ожидает в игре. Также могла сказаться и выпадающая на коллектив нагрузка. Тут ведь не только речь о физическом, но и эмоциональном воздействии идёт речь. И тренеры часто бывают озадачены тем, чтобы поднять эмоциональный тонус коллективу.Мы ведь слышали, например, от Юрия Сёмина что без эмоций в футбол хорошо не сыграешь. И при любых состязаниях без эмоций ты не сумеешь достичь своего максимума: ни стихи не напишешь, ни роль в театре или в кино не сыграешь. Без эмоций сделать этого не получится – нужен эмоциональный подъём. И его у «Зенита» в этом матче не было.- Гиголаев и обыграть может, да и стартовая скорость у него неплохая. Плюс, в той ситуации Смольников, конечно-же ошибся – он мог и должен был играть по-другому. Его мастерства и знаний для этого более чем хватает. И, будучи в хорошем физическом и эмоциональном состоянии – ты находишь решения лучше нежели получилось в этом эпизоде.Но когда твоё физическое и ментальное состояние на троечку – в том же самом эпизоде ты будешь действовать далеко не самым оптимальным образом.Будем считать, что этот результат обострит наш чемпионат. А также, возможно – поможет «Анжи» в решении их проблем. И это будет на пользу российскому футболу. Ведь сколько команд ушли в небытие в конце прошлого сезона? 15 клубов?