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Игру "Спартака" против "Ростова" посетили более 33 тысяч болельщиков

"Спартак" проиграл "Ростову" в матче 9-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Арена". По информации пресс-службы красно-белых, игру посетили 33 328 болельщиков.
Теги: Спартак Ростов
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если так играть будут как с Ростовом и во втором тайме на кубок в Навороссийске, то численность посещения стадиона заметно сократится, Федун принимай меры меняй на время Карреру на Булатова.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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