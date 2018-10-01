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Газон "Ростов-Арены" не получил повреждений во время концерта Басты

На "Ростов-Арене" в минувшую субботу состоялся концерт рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста.

Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.

В пресс-службе стадиона заявили, что газон во время мероприятия никаких поврежден не получил.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:20
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
таки да?

еврейская фраза
где можно получить выгоду и сами деньги - она всегда встречается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:24) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
А раньше сообщили, что таки да?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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