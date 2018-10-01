Газон "Ростов-Арены" не получил повреждений во время концерта Басты

На "Ростов-Арене" в минувшую субботу состоялся концерт рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста.Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.В пресс-службе стадиона заявили, что газон во время мероприятия никаких поврежден не получил.