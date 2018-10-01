Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом"

Форвард "Урала" Павел Погребняк заявил, что перешел в екатеринбургский клуб не из-за денег."Моя мотивация простая - хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре.Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с "Уралом", забить за эту команду голы.У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол", - сказал Погребняк.Последним клубом Погребняка был "Тосно", в составе которого он выиграл Кубок России.