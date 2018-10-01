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Павел Погребняк: миллионов долларов мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом"

Форвард "Урала" Павел Погребняк заявил, что перешел в екатеринбургский клуб не из-за денег.

"Моя мотивация простая - хочу продолжить играть в футбол. За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре.

Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с "Уралом", забить за эту команду голы.

У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол", - сказал Погребняк.

Последним клубом Погребняка был "Тосно", в составе которого он выиграл Кубок России.

E1.ru
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 11:32
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№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
сколько там Ибре годков? а за него платят миллионы. просто Ибра пашет на поле.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (3)

"миллионов в валюте мне уже не заработать"....., а до этого, ну в Динамо, разве зарабатывал? Получал - да, но не зарабатывал....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
забить за эту команду голы.

о да, фаны Динамо тоже ждали этого

Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол

а раньше что мешало?
играл бы - и в таком возрасте получал бы


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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