"Игорь, остановись!" - Талалаев ответил Рабинеру

Бывший тренер "Спартака" Андрей Талалаев отреагировал на статью журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения от "Ростова" (0:1)."Игорь, остановись! Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за "Спартак". От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу. Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году.Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!Странновата позиция многих журналистов. В "Локо" вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента – в "Спартаке" наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?!" - написал Талалаев на странице Рабинера в Фэйсбуке.