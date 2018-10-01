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"Игорь, остановись!" - Талалаев ответил Рабинеру

Бывший тренер "Спартака" Андрей Талалаев отреагировал на статью журналиста "СЭ" Игоря Рабинера, который раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения от "Ростова" (0:1).

"Игорь, остановись! Ты видишь только плохое. Поверь, игровые плюсы тоже есть (с этими исполнителями). Ты же за "Спартак". От такого количества негатива захлебнется даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдет на пользу. Пройдут дальше – станут еще сильнее, как было в прошлом году.

Травма Жиго и отъезд Промеса – это не вина тренерского штаба, а его беда. Продажа Бакаева, Зуева и Гулиева – это недальновидность развития всего клуба!

Странновата позиция многих журналистов. В "Локо" вы подчеркиваете правильность работы Палыча и спорные решения менеджмента – в "Спартаке" наоборот! Может, попробовать проанализировать игру с альтернативных позиций?!" - написал Талалаев на странице Рабинера в Фэйсбуке.
Теги: Спартак Каррера Талалаев Рабинер
Сегодня, 11:35
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№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рабинер закусил удила.
Да и кому-то выгоден негатив о "Спартаке" вот и подпрягают журналиста, который за деньги напишет все, что угодно заказчику.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Многие понимают, что всё, что происходит это "следствие", а причина уже состоялась... Причины все знают, не о них речь. Как быть дальше!!!??? Моё мнение, что всем надо "успокоиться", не ругаться друг с другом (или нЕдругом), всё это не поможет, и дать ТШ решить ситуацию... Мы можем "обрисовать" наше "видение" ситуации и донести до ТШ. Я могу предложить "убрать" Фернандо, на пару игр, а центр заполнить Зобниным, Ханни и кого-то из "молодых". Мельгорехо и Ташаев давно ждут "доверия"... Меньше будут "ошибаться в центре" или у ворот, крепче будет "защита"!!! Уверенность в игре появляется при понимании игроками действий свои игроков!!! И надо пожестче с "правилами футбольными"... Каждый должен знать свои действия в каждый момент атаки и защиты!!! Да будет ТАК!!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:15) #
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SPV,
Есть игра с испанцами и Енисеем . Вот тут будем смотреть.нужны две победы .у карреры нет возможности менять что то ,нет резерва в обороне ,плюс атака ослабла. Но я думаю он выстоит
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
или назаров от Спартака.

а что назаов? 40 лет болеет и на старости свинью подкидывают..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Талалаев сам тренер и логично призывает к терпению. Но Рабинер сейчас прав, терпим с начала года, это не 5-6 игр. Слишком много проиграно и чем дальше все только хуже, да и объективности в оценках происходящего от ГТ все меньше, раньше такого он себе не позволял.
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ты же за "Спартак"

вот такого в журналистики быть не должно
это напоминает моего знакомого...то Акинфеев герой матча во всех понятиях.то он ...ну вы поняли
или назаров от Спартака.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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