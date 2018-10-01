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Черчесов назвал состав сборной России на предстоящие матчи со Швецией и Турцией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги Наций УЕФА со Швецией (11 октября, Калининград) и Турцией (14 октября, Сочи).

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин" Казань), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин" Казань).

РФС
Теги: Сборная России Черчесов
Сегодня, 12:25
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№17 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:28) #
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Чалов видимо опять не заслужил или Бушманов попросил для укрепления лавки(((((

А как сюда Гилерме попал?)))) Черчесова впечатлили его бабочки в последних играх?)))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
шунин, заболотный и смольников, не уровень даже середняка клуба РПЛ, а тут в сборную


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№15 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
почему не вызывают Комличенко из Чехии? Он же там лучший бомбардир пока


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№14 Написал: imaginary (Сегодня, 13:22) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
У Лунёва нет замены
чего бы Крицюка не вызвать?
У Дзюбы нет замены, могли бы Чалова уже позвать, ну или Ари
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: KARASS (Сегодня, 13:19) #
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Дзагоев давно не тянет -просто пешеход и Гилерме тоже не нужен не надежен и староват только для лавки сгодиться wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Смольников,Заболотный они не уровень сб.Чалов заслужил,но видать и тут газпром решает.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: Лимончег (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Коляс,
зато есть Заболотный smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
А Чалова снова нет.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№9 Написал: Parshin (Сегодня, 12:58) #
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online

К Чемпионату Европы 2020 года нужно максимально выходить уже с самым минимумом игроков "восьмидесятых" годов рождения (1989 год и старше) - им уже будет на ЧЕ по 30 и более лет! Сейчас "восьмидесятников" в Сборной многовато!
Ну, а на Чемпионате мира 2022 года "восьмидесятников" вообще уже не должно быть в Сборной - только не старше 1990-года рождения. На ЧМ-2022 "рожденных в СССР" ( по 1991 г. включительно) уже не должно быть!!!
Молодой возраст - это возможность Скорости и Выносливости, что так не хватает Сборной, "тридцатилетние" объективно тянут Скорость и Выносливость ВНИЗ !!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 12:56) #
  • +4
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну и чем Гилерме лучше Крицюка? На фиг этого генномодифированного тянут.


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:52) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Ростов»
И все же по уходу Акинфеева не понятно.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:46) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
я не понял! у спа хороший пацанчик растет ..только не это дырявое ведро шунин!

Наверное теперь вместо Габулова за атмосферу отвечает Шунин...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 12:41) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Одно радует - вызов полтора Дзюбы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 12:39) #
  • +3
  •  (7)
online

Вместо Смольникова, можно было бы и Паршивлюка вызвать.
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
о5 Смольников, сколько можно. почему не Паршивлюк
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:32) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: нетрал
я не понял! у спа хороший пацанчик растет ..только не это дырявое ведро шунин!

соглашусь, как третьим вполне мог его вызвать, пусть привыкает к такому уровню матчей


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 12:29) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
я не понял! у спа хороший пацанчик растет ..только не это дырявое ведро шунин!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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