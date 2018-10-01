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Александр Кержаков: лучше уйти на годик пораньше, чем хоть на минуту позже

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

"Новость о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, – для меня сюрприз. На мой взгляд, он это решение принял рано, но Игорю виднее.

Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже. Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич", - приводит слова Кержакова Sport24.
Теги: Кержаков Акинфеев
Сегодня, 13:52
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(1)
№4 Написал: Quincy (Сегодня, 15:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Цитата: LLIHyp
и ты и Игорь рано ушли

Ну Саня, капитально, стал по воробьям лупить, сборной был уже не помошник.. Вовремя ушел.

Воробьи всей страны выдохнули,когда объявили что Керж уходит
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: LLIHyp
и ты и Игорь рано ушли

Ну Саня, капитально, стал по воробьям лупить, сборной был уже не помошник.. Вовремя ушел.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: на и мудрейший север (Сегодня, 15:02) #
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ой сашааа...бля..
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: LLIHyp СПб (Сегодня, 14:00) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
и ты и Игорь рано ушли
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
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