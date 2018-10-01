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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кержаков: лучше уйти на годик пораньше, чем хоть на минуту позже
Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал решение вратаря Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.
"Новость о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, – для меня сюрприз. На мой взгляд, он это решение принял рано, но Игорю виднее.
Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже. Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич", - приводит слова Кержакова Sport24.
"Новость о том, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, – для меня сюрприз. На мой взгляд, он это решение принял рано, но Игорю виднее.
Лучше уйти на год раньше, чем на минуту позже. Сравнивать Акинфеева со Львом Яшиным неуместно, но на данный момент Игорь – главный вратарь России. Он бы мог легко стать абсолютным рекордсменом по количеству матчей за сборную, как Игнашевич", - приводит слова Кержакова Sport24.
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