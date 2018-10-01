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Руслан Нигматуллин: за пост номер один можно не беспокоиться

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной.

"Это взвешенное решение, и возникло оно не просто так. Все таки возраст и травмы дают о себе знать, и справляться с работой в ЦСКА и сборной не так уж и просто.

Его решение нужно уважать, поблагодарить за прекрасное выступление. За пост номер один можно быть спокойным. Есть Лунев, который хорошо отыграл в Лиге наций и показывает хорошую игру в Санкт-Петербурге.

К тому же Акинфеев на хорошей ноте уходит, после прекрасного выступления на чемпионате мира", - цитирует Нигматуллина СЭ.
Теги: Нигматуллин Акинфеев Сборная России
Сегодня, 14:07
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